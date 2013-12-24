2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
DS8300/10
Γεμίστε το σπίτι σας με εκπληκτικό ήχο - ασύρματα
Το ηχείο σύνδεσης DS8300 προσφέρει εκπληκτικό ήχο από iPod/iPhone/iPad, μέσω της υποδοχής Lightning. Απολαύστε περισσότερο τη μουσική σας, τα παιχνίδια και τα βίντεο. Με τη μετάδοση Bluetooth μπορείτε να ακούτε κορυφαίο ήχο από κάθε σημείο του χώρου.
Bluetooth®
με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone/iPad
30 W
Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.
Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.
3.3
από 5
4
Κριτικές
VardanP
24/12/2013
España
Philips Altavoz
ME GUSTA COMO SUENA, SU DISEÑO Y CALIDAD, LO ÚNICO QUE ME HA LLEVADO TIEMPO DE ACOSTUMBRARME DE MANEJARLO ES SU MANDO...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS8300 Altavoz base con Bluetooth®
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS8300 Altavoz base con Bluetooth®
Ldc7080
11/08/2013
United Kingdom
Bit boomy, sometimes fidley to dock phone
The unit is a very good looking one. White shell and black cloth over speakers . The unit can house iPhone 5 or the correct version of iPad. I can't talk about iPad but the phone sits well. The sound is really loud if you want it. It's also a little boomy. I had to tinker with my phone setting to take a little bass off. The best feature is the Bluetooth button press it and it detects your phone and starts playing music. Also the remote all be it small at least has a bit of weight to it which I think I'd a good thing . I've give it four stars. But would call it. 9/10
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Tomv88
25/11/2019
United Kingdom
Good while it lasted
Got this as a wedding present. Great sound but stopped working after about 4 years of infrequent use. Shame. Went for Philips because we thought we'd have it for life. Sadly, we have stuff in our freezer that has outlived it.
Πλεονεκτήματα
Great sound and bass
Μειονεκτήματα
Not built to last
Η αξιολογηση έγινε για DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Ημερομηνία χρήσης 2017-11-25
Η αξιολογηση έγινε για DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Ημερομηνία χρήσης 2017-11-25