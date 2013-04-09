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Μη διαθέσιμο πλέον

ηχείο σύνδεσης με Bluetooth®

DS3500/12

4

| (27) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Επιλέξτε ασύρματη λειτουργία με μετάδοση ροής μέσω Bluetooth για ενισχυμένη εμπειρία μουσικής, βιντεοπαιχνιδιών και βίντεο με το ηχείο σύνδεσης DS3500/12 της Philips. Συνδέστε το iPod/iPhone/iPad σας με τον υπολογιστή μέσω USB. Συνδέστε σε παροχή ρεύματος ή χρησιμοποιήστε μπαταρίες.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

  • για iPod/iPhone/iPad

  • Τροφοδοσία από πρίζα/μπαταρίες

DBB για τη διατήρηση των χαμηλών τόνων για βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση

DBB για τη διατήρηση των χαμηλών τόνων για βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή

Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα ή μπαταρία για μουσική απόλαυση οπουδήποτε

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

27

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent Product

First class product. Very impressed with the sound. Easy to use and well worth the money.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3500 docking speaker with Bluetooth®

07/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent Product

Very good but it needs a bit improvement on the base system.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3500 docking speaker with Bluetooth®

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Universal Dock for iPhone and iPad!

I have used this dock with an iPhone 3GS & 4 as well as an iPad 1 & 3. It has recognised them all, charged them all and the music has streamed either directly or via Bluetooth from all of them faultlessly. In addition, we have even popped in some batteries, unplugged from the mains and moved it out into the garden on sunny days. The ease of use and sound quality is more than adequate for the average joe looking for a great music dock that works with a variety of Apple products. The connector is also well pronounced with a supporting plate (to support the iPads added weight) meaning it accepted all of our devices still in their cases. Not something possible with some other docks.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3500 docking speaker with Bluetooth®

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.