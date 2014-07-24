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Μη διαθέσιμο πλέον

ηχείο σύνδεσης με Bluetooth®

DS3480/12

4.6

| (11) Κριτικές | 91% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ασύρματος ήχος που γεμίζει το σπίτι σας

Συμβατό με το iPhone 5 και τα τελευταία iPod μέσω της υποδοχής Lightning, το ηχείο σύνδεσης DS3480 προσφέρει πεντακάθαρο ήχο ενώ φορτίζει. Με τη μετάδοση Bluetooth και την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μπορείτε να ακούτε τη μουσική σας παντού, ασύρματα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ασύρματος ήχος που γεμίζει το σπίτι σας

  • Υποδοχή Lightning

  • για iPod/iPhone

Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

Δυναμικός, πλούσιος ήχος

Με προηγμένο αλγόριθμο ψηφιακής επεξεργασίας ήχου, δύο ενεργούς οδηγούς ηχείων και θύρα μπάσων, αυτό το ηχείο σύνδεσης γεμίζει το χώρο με καθαρό, φυσικό ήχο και πανίσχυρα μπάσα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

11

Κριτικές

91%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

24/07/2014

Italia

Italia

eccellente prodotto e suono fantastico

ho comprato questo prodotto perché sono un appassionato di musica e volevo avere una cassa che mi permettesse di ascoltare musica con audio nitido ed eccellente molto pratico il lightening che permette di caricare, mentre ascolti musica il tuo ipod/iphone. comoda anche la funzione bluetooth. con la batteria io non ho avuto problemi. se non è in carica la batteria dovrebbe durare 5 ore. una cosa molto importante: l' audio non va a singhiozzi, è pulito e continuo. in poche parole è fantastico, non occupa nemmeno molto spazio. l' unico neo che ho riscontrato è l' applicazione CLOCKSTUDIO. si può scaricare dall' app store è include la possibilità di ascoltare la radio via internet sul dispositivo senza bisogno delle cuffiette. io però non ho trovato la radio che mi interessava e non c' è modo di effettuare una ricerca tramite stazione.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

13/05/2014

Italia

Italia

Eccellente

Fattura curata, design eccellente, qualità audio abbondantemente al di sopra delle mie aspettative, ottima faclità di utilizzo, bassi eccezzionali considerando le dimensioni ridotte del prodotto.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

28/01/2014

Italia

Italia

Ottimo

Prodotto eccellente per la sua fascia di prezzo. Il suono e' pulito e potente per un apparecchio di queste dimensioni. Il bluetooth si aggancia immediatamente e con l'applicazione ClockStudio puoi ascoltare la Radio senza bisogno di inserire gli auricolari. Il fatto che ha una batteria di 5 ore (teoriche) di autonomia lo fa diventare un prodotto da utilizzare ovunque e in qualsiasi situazione. E' stato un ottimo acquisto.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.