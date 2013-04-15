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Μη διαθέσιμο πλέον

ηχείο σύνδεσης

DS3400/12

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Συμβατό με το iPhone 5 και τα τελευταία iPod μέσω της υποδοχής Lightning, το ηχείο σύνδεσης DS3400 παίζει μουσική από το iPod/iPhone με πεντακάθαρο ήχο ενώ η συσκευή φορτίζει. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε με μπαταρίες είτε με ρεύμα, για απόλυτη ευελιξία.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

  • με υποδοχή Lightning

  • για iPod/iPhone

  • 10W, μπαταρία ή εναλλασσόμενο ρεύμα

Συγχρονισμός υπολογιστή με iPod/iPhone

Σύνδεση, αναπαραγωγή, συγχρονισμός και φόρτιση! Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική στο iPod ή το iPhone ενώ φορτίζει. Επίσης, το ηχείο συγχρονίζεται με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

Δωρεάν εφαρμογή ClockStudio για διαδικτυακό ραδιόφωνο και άλλες εκπληκτικές δυνατότητες

Δωρεάν εφαρμογή ClockStudio για διαδικτυακό ραδιόφωνο και άλλες εκπληκτικές δυνατότητες

Η δωρεάν εφαρμογή φέρνει στο ηχείο σύνδεσης μια σειρά εκπληκτικών, αποκλειστικών δυνατοτήτων, που σας επιτρέπουν να ενημερώνεστε για τον καιρό, να βλέπετε την ώρα, ακόμα και να χρησιμοποιείτε τις αγαπημένες σας εικόνες ως φόντο. Με το ClockStudio μπορείτε επίσης να απολαμβάνετε χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από ολόκληρο τον κόσμο. Οι δυνατότητες όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς αναμένονται πολλές ενημερώσεις skin, καθώς και νέες λειτουργίες.

Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα

Τεχνικές προδιαγραφές

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Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.