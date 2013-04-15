Δωρεάν εφαρμογή ClockStudio για διαδικτυακό ραδιόφωνο και άλλες εκπληκτικές δυνατότητες

Η δωρεάν εφαρμογή φέρνει στο ηχείο σύνδεσης μια σειρά εκπληκτικών, αποκλειστικών δυνατοτήτων, που σας επιτρέπουν να ενημερώνεστε για τον καιρό, να βλέπετε την ώρα, ακόμα και να χρησιμοποιείτε τις αγαπημένες σας εικόνες ως φόντο. Με το ClockStudio μπορείτε επίσης να απολαμβάνετε χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από ολόκληρο τον κόσμο. Οι δυνατότητες όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς αναμένονται πολλές ενημερώσεις skin, καθώς και νέες λειτουργίες.