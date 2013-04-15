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Μη διαθέσιμο πλέον
DS3400/12
Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας
Συμβατό με το iPhone 5 και τα τελευταία iPod μέσω της υποδοχής Lightning, το ηχείο σύνδεσης DS3400 παίζει μουσική από το iPod/iPhone με πεντακάθαρο ήχο ενώ η συσκευή φορτίζει. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε με μπαταρίες είτε με ρεύμα, για απόλυτη ευελιξία.
με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone
10W, μπαταρία ή εναλλασσόμενο ρεύμα
Σύνδεση, αναπαραγωγή, συγχρονισμός και φόρτιση! Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική στο iPod ή το iPhone ενώ φορτίζει. Επίσης, το ηχείο συγχρονίζεται με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.
Η δωρεάν εφαρμογή φέρνει στο ηχείο σύνδεσης μια σειρά εκπληκτικών, αποκλειστικών δυνατοτήτων, που σας επιτρέπουν να ενημερώνεστε για τον καιρό, να βλέπετε την ώρα, ακόμα και να χρησιμοποιείτε τις αγαπημένες σας εικόνες ως φόντο. Με το ClockStudio μπορείτε επίσης να απολαμβάνετε χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από ολόκληρο τον κόσμο. Οι δυνατότητες όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς αναμένονται πολλές ενημερώσεις skin, καθώς και νέες λειτουργίες.
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