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Μη διαθέσιμο πλέον
DS3205/12
Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας
Συμβατό με το iPhone 5 και με τα τελευταία iPod μέσω της φωτιζόμενης υποδοχής, το ηχείο σύνδεσης DS3205 παίζει μουσική από το iPod/iPhone σε πεντακάθαρο ήχο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε με μπαταρίες είτε με ρεύμα, για απόλυτη ευελιξία.
με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone
10W, μπαταρία ή εναλλασσόμενο ρεύμα
3.1
από 5
25
Κριτικές
Beth1471
11/07/2013
United Kingdom
Funky
Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3205 docking speaker
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3205 docking speaker
mika
17/12/2013
España
excelente este producto excelente por precio-calidad
Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3205 altavoz base
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3205 altavoz base
hicks0r
10/12/2013
España
Mi regalo para todos mis amigos con iPhone
Sin lugar a dudas el mejor altavoz que he podido probar, una relacion calidad precio estupenda. Esteticamente precioso, tiene los botones justos para hacer su funcion que no es otra que reproducir el sonido del iPhone, algo que hace de forma impresionante. Es increible la variedad que existe en el mercado de este tipo de docks, con esta compra no os equivocais. Normalmente cuando acudo a cualquier gran superficie suelo enganchar el iPhone en todos los docks para ver que tal (soy un poco delicado con la calidad de audio) y aun no he encontrado nada que realmente me merezca cambiarlo. Yo lo tengo instalado en la habitacion de matrimonio, aunque con lo portatil que es suelo llevarlo a otros sitios. El dia que lo compres y le reproduzcas la primera cancion espero que se te quede la misma cara de asombro que a mi, lo primero que pense fue ¿como puede salir un audio con tanta potencia y tan limpio de algo tan pequeño? 100% recomendable
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3205 altavoz base
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3205 altavoz base