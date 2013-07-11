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Μη διαθέσιμο πλέον

ηχείο σύνδεσης

DS3205/12

3.1

| (25) Κριτικές

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Συμβατό με το iPhone 5 και με τα τελευταία iPod μέσω της φωτιζόμενης υποδοχής, το ηχείο σύνδεσης DS3205 παίζει μουσική από το iPod/iPhone σε πεντακάθαρο ήχο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε με μπαταρίες είτε με ρεύμα, για απόλυτη ευελιξία.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

  • με υποδοχή Lightning

  • για iPod/iPhone

  • 10W, μπαταρία ή εναλλασσόμενο ρεύμα

Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα

Συμπαγής σχεδίαση για κάθε χώρο, για κάθε lifestyle

Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.1

από 5

25

Κριτικές

11/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Funky

Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3205 docking speaker

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3205 docking speaker

17/12/2013

España

España

excelente este producto excelente por precio-calidad

Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3205 altavoz base

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3205 altavoz base

10/12/2013

España

España

Mi regalo para todos mis amigos con iPhone

Sin lugar a dudas el mejor altavoz que he podido probar, una relacion calidad precio estupenda. Esteticamente precioso, tiene los botones justos para hacer su funcion que no es otra que reproducir el sonido del iPhone, algo que hace de forma impresionante. Es increible la variedad que existe en el mercado de este tipo de docks, con esta compra no os equivocais. Normalmente cuando acudo a cualquier gran superficie suelo enganchar el iPhone en todos los docks para ver que tal (soy un poco delicado con la calidad de audio) y aun no he encontrado nada que realmente me merezca cambiarlo. Yo lo tengo instalado en la habitacion de matrimonio, aunque con lo portatil que es suelo llevarlo a otros sitios. El dia que lo compres y le reproduzcas la primera cancion espero que se te quede la misma cara de asombro que a mi, lo primero que pense fue ¿como puede salir un audio con tanta potencia y tan limpio de algo tan pequeño? 100% recomendable

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3205 altavoz base

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3205 altavoz base

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.