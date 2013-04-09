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Μη διαθέσιμο πλέον

ηχείο σύνδεσης

DS3100/12

3.8

| (14) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Στο γραφείο σας ή οπουδήποτε θέλετε, το εντυπωσιακό ηχείο σύνδεσης DS3100/12 της Philips παρέχει κρυστάλλινο ήχο που πλημμυρίζει τον προσωπικό σας χώρο. Συγχρονίστε το iPhone/ iPod σας με τον υπολογιστή. Για μέγιστη ευελιξία, μπορείτε να το συνδέσετε στην πρίζα ή να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

  • για iPod/iPhone

  • Τροφοδοσία από πρίζα/μπαταρίες

Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS

Συμπαγής σχεδίαση για κάθε χώρο, για κάθε lifestyle

Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

14

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

i po docking station

really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3100 docking speaker

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3100 docking speaker

25/01/2014

Italia

Italia

PRATICO E UN SUONO OTTIMALE

Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3100 Sistema docking con altoparlanti

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3100 Sistema docking con altoparlanti

22/04/2013

Italia

Italia

Grandi qualità

Incredibile la qualità e la potenza sonora prodotta. Facile ed intuitivo l'uso. Aperta la scatola e collegato ed è immediatamente operativo, non servono manuali. Grande!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3100 docking speaker

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3100 docking speaker

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.