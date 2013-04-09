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Μη διαθέσιμο πλέον
Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας
Στο γραφείο σας ή οπουδήποτε θέλετε, το εντυπωσιακό ηχείο σύνδεσης DS3100/12 της Philips παρέχει κρυστάλλινο ήχο που πλημμυρίζει τον προσωπικό σας χώρο. Συγχρονίστε το iPhone/ iPod σας με τον υπολογιστή. Για μέγιστη ευελιξία, μπορείτε να το συνδέσετε στην πρίζα ή να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες.
για iPod/iPhone
Τροφοδοσία από πρίζα/μπαταρίες
3.8
από 5
14
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
robbo42
09/04/2013
United Kingdom
i po docking station
really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3100 docking speaker
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3100 docking speaker
Lyon78
25/01/2014
Italia
PRATICO E UN SUONO OTTIMALE
Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3100 Sistema docking con altoparlanti
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3100 Sistema docking con altoparlanti
CCGG
22/04/2013
Italia
Grandi qualità
Incredibile la qualità e la potenza sonora prodotta. Facile ed intuitivo l'uso. Aperta la scatola e collegato ed è immediatamente operativo, non servono manuali. Grande!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3100 docking speaker
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3100 docking speaker