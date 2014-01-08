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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα ισορροπημένη ποιότητα ήχου.
Σύνδεση, αναπαραγωγή, συγχρονισμός και φόρτιση! Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική στο iPod ή το iPhone ενώ φορτίζει και συγχρονίζεται με τον υπολογιστή μέσω USB, και απολαύστε εκπληκτική ποιότητα ήχου μαζί με απόλυτα αξεπέραστη άνεση. Αφήστε τις εκπληκτικές μελωδίες να παίζουν, χωρίς να τελειώνει ποτέ η ενέργεια της συσκευής.
4.7
από 5
6
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Hugo3090
08/01/2014
España
Excelente relación calidad/precio
Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3010 altavoz base
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3010 altavoz base
MICDOU
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3010 Station d'accueil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3010 Station d'accueil
Vitalye
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3010 Station d'accueil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS3010 Station d'accueil