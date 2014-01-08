ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος

Μη διαθέσιμο πλέον

DS3010 docking speaker

DS3010/10

4.7

| (6) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Δείτε όλα τα οφέλη
DBB για τη διατήρηση των χαμηλών τόνων για βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση

DBB για τη διατήρηση των χαμηλών τόνων για βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Ηχεία νεοδυμίου για απόλυτα ισορροπημένο ήχο

Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα ισορροπημένη ποιότητα ήχου.

Συγχρονισμός υπολογιστή με iPod/iPhone

Σύνδεση, αναπαραγωγή, συγχρονισμός και φόρτιση! Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική στο iPod ή το iPhone ενώ φορτίζει και συγχρονίζεται με τον υπολογιστή μέσω USB, και απολαύστε εκπληκτική ποιότητα ήχου μαζί με απόλυτα αξεπέραστη άνεση. Αφήστε τις εκπληκτικές μελωδίες να παίζουν, χωρίς να τελειώνει ποτέ η ενέργεια της συσκευής.

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.7

από 5

6

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

08/01/2014

España

España

Excelente relación calidad/precio

Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3010 altavoz base

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3010 altavoz base

03/07/2012

France

France

Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3010 Station d'accueil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3010 Station d'accueil

03/07/2012

France

France

Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3010 Station d'accueil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS3010 Station d'accueil

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.