2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
DS1600/12
Ήχος που γεμίζει το σπίτι σας, για iPod/iPhone/iPad
Το ηχείο σύνδεσης DS1600 παίζει μουσική και φορτίζει όλα τα iPod/iPhone/iPad με Philips DualDock μέσω των υποδοχών Lightning και 30 ακίδων. Προσφέρει πλούσιο και πλήρη ήχο, ενώ διαθέτει και μια θύρα USB για να φορτίζετε και δεύτερη φορητή συσκευή. Απόλυτη ευελιξία!
DualDock
για iPod/iPhone/iPad
Θύρα USB για φόρτιση
8 W
Το πρωτοποριακό Philips DualDock με υποδοχή Lightning και 30 ακίδων μπορεί να φορτίσει και να τροφοδοτήσει οποιαδήποτε συσκευή Apple. Χάρη στη σχεδίασή του που συνδυάζει το κομψό στυλ με τη λειτουργικότητα, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των υποδοχών απίστευτα γρήγορα. Απολαύστε τις αγαπημένες σας μελωδίες ανεξάρτητα από το ποια συσκευή Apple θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Για μεγαλύτερη ευκολία, το ηχείο διαθέτει θύρα USB ώστε να φορτίζετε και δεύτερη φορητή συσκευή, ακόμα κι όταν είναι συνδεδεμένο το iPod/iPhone.
Η βάση σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι ή την ημερομηνία με το iPod/iPhone/iPad, όταν είναι συνδεδεμένη. Απλώς πατήστε ένα κουμπί, για να μεταβείτε στην προβολή ρολογιού ή ημερομηνίας.
3.0
από 5
25
Κριτικές
zanugo65
25/11/2014
Italia
Ottimo prodotto qualità prezzo
Suono meglio del mio mini hifi. Software eccellente, una montagna delle miglior radio internet globali. e altro ancora...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1600 Sistema docking con altoparlanti
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1600 Sistema docking con altoparlanti
Triskel
03/05/2014
Deutschland
Endlich EINE Dockingstation für alle Apple-Anschlüsse
Mit der Zeit haben sich Apple iPhones und iPads sowohl mit dem alten 30-poligen Dockanschluss als auch dem neuen Lightning-Anschluss eingefunden und die alte Dockinstation war nur noch eingeschränkt nutzbar. Mit der DS1600 kann ich jetzt das gerade genutzte Gerät laden und als Wecker nutzen. Meine iphones passt auch mit Hülle, beim iPad unbedingt ausprobieren, ob es sich ohne Fummelei einsetzen lässt. Aber auch als Lautsprecher für ein Schlafzimmer kann sie sich durchaus hören lassen und gibt die Musik oder Hörbücher vom iPhone in mehr als ausreichender Qualität wieder. Sehr praktisch ist der zusätzliche hintere USB-Anschluss, ich lade hier zB. die Pepple ohne eine weiter Steckdose mit einem zusätzlichen Netzteil zu blockieren.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1600 Dockingstation
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1600 Dockingstation
Tomber
07/01/2014
Deutschland
Klare Kaufempfehlung
Ich bin seit 2 Monaten Besitzer der DS1600/12 und bin begeistert Schon beim auspacken erkennt man das es sich hier um keinen 0815 Artikel handelt Design und Formschön wie man es auch von den Vorgängern der Serie kennt, kommt diese Dockingstation, noch einen Tick „Edler“ daher. Zum Einsatz kommt bei mir ein IPod der 4. Generation. Da dieser noch den breiten Anschluss hat, kein Problem. Aber auch die Neuen Geräte mit dem schmalen Connector können sich hier eindocken. Ein Schieber dreht den Anschluss von breit auf schmal :Perfekt. Die Station ist nicht zu schwer, bleibt aber trotzdem Standfest wenn es um die Bedienung und das Andocken geht. Da haben wir schon andere Sachen erlebt … Der bewegliche Anschluss für die I-Geräte ermöglicht ein leichtes Anstecken. Die interne Display Anzeige in Gelb/Orange ist deutlich zu sehen. Hier sind Die Anzeigen Datum und Uhrzeit möglich. Interessant sind auch die beiden Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes. Neben dem Stromanschluss befindet sich hier zusätzlich ein USB Ausgang, sowie ein Audio Eingang. Am USB lade ich mein Handy und spare mir damit schon wieder eine Steckdose. Audio In gibt mir die Möglichkeit die Dockingstation als Lautsprecher für Externe Geräte zu nutzen. Sehr gut. Klarer und satter Sound runden das Gerät perfekt ab. Klare Kaufempfehlung
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1600 Dockingstation
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1600 Dockingstation