ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση

Μη διαθέσιμο πλέον

ηχείο σύνδεσης

DS1600/12

3

| (25) Κριτικές

Ήχος που γεμίζει το σπίτι σας, για iPod/iPhone/iPad

Το ηχείο σύνδεσης DS1600 παίζει μουσική και φορτίζει όλα τα iPod/iPhone/iPad με Philips DualDock μέσω των υποδοχών Lightning και 30 ακίδων. Προσφέρει πλούσιο και πλήρη ήχο, ενώ διαθέτει και μια θύρα USB για να φορτίζετε και δεύτερη φορητή συσκευή. Απόλυτη ευελιξία!

Δείτε όλα τα οφέλη

Ήχος που γεμίζει το σπίτι σας, για iPod/iPhone/iPad

  • DualDock

  • για iPod/iPhone/iPad

  • Θύρα USB για φόρτιση

  • 8 W

DualDock για φόρτιση και αναπαραγωγή συσκευών Apple (μέσω των υποδοχών Lightning και 30 ακίδων)

DualDock για φόρτιση και αναπαραγωγή συσκευών Apple (μέσω των υποδοχών Lightning και 30 ακίδων)

Το πρωτοποριακό Philips DualDock με υποδοχή Lightning και 30 ακίδων μπορεί να φορτίσει και να τροφοδοτήσει οποιαδήποτε συσκευή Apple. Χάρη στη σχεδίασή του που συνδυάζει το κομψό στυλ με τη λειτουργικότητα, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των υποδοχών απίστευτα γρήγορα. Απολαύστε τις αγαπημένες σας μελωδίες ανεξάρτητα από το ποια συσκευή Apple θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Φόρτιση δεύτερης φορητής συσκευής μέσω θύρας USB

Φόρτιση δεύτερης φορητής συσκευής μέσω θύρας USB

Για μεγαλύτερη ευκολία, το ηχείο διαθέτει θύρα USB ώστε να φορτίζετε και δεύτερη φορητή συσκευή, ακόμα κι όταν είναι συνδεδεμένο το iPod/iPhone.

Αυτόματος συγχρονισμός ώρας ή ημερομηνίας όταν είναι συνδεδεμένο

Η βάση σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι ή την ημερομηνία με το iPod/iPhone/iPad, όταν είναι συνδεδεμένη. Απλώς πατήστε ένα κουμπί, για να μεταβείτε στην προβολή ρολογιού ή ημερομηνίας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.0

από 5

25

Κριτικές

25/11/2014

Italia

Italia

Ottimo prodotto qualità prezzo

Suono meglio del mio mini hifi. Software eccellente, una montagna delle miglior radio internet globali. e altro ancora...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1600 Sistema docking con altoparlanti

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1600 Sistema docking con altoparlanti

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Endlich EINE Dockingstation für alle Apple-Anschlüsse

Mit der Zeit haben sich Apple iPhones und iPads sowohl mit dem alten 30-poligen Dockanschluss als auch dem neuen Lightning-Anschluss eingefunden und die alte Dockinstation war nur noch eingeschränkt nutzbar. Mit der DS1600 kann ich jetzt das gerade genutzte Gerät laden und als Wecker nutzen. Meine iphones passt auch mit Hülle, beim iPad unbedingt ausprobieren, ob es sich ohne Fummelei einsetzen lässt. Aber auch als Lautsprecher für ein Schlafzimmer kann sie sich durchaus hören lassen und gibt die Musik oder Hörbücher vom iPhone in mehr als ausreichender Qualität wieder. Sehr praktisch ist der zusätzliche hintere USB-Anschluss, ich lade hier zB. die Pepple ohne eine weiter Steckdose mit einem zusätzlichen Netzteil zu blockieren.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1600 Dockingstation

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1600 Dockingstation

07/01/2014

Deutschland

Deutschland

Klare Kaufempfehlung

Ich bin seit 2 Monaten Besitzer der DS1600/12 und bin begeistert Schon beim auspacken erkennt man das es sich hier um keinen 0815 Artikel handelt Design und Formschön wie man es auch von den Vorgängern der Serie kennt, kommt diese Dockingstation, noch einen Tick „Edler“ daher. Zum Einsatz kommt bei mir ein IPod der 4. Generation. Da dieser noch den breiten Anschluss hat, kein Problem. Aber auch die Neuen Geräte mit dem schmalen Connector können sich hier eindocken. Ein Schieber dreht den Anschluss von breit auf schmal :Perfekt. Die Station ist nicht zu schwer, bleibt aber trotzdem Standfest wenn es um die Bedienung und das Andocken geht. Da haben wir schon andere Sachen erlebt … Der bewegliche Anschluss für die I-Geräte ermöglicht ein leichtes Anstecken. Die interne Display Anzeige in Gelb/Orange ist deutlich zu sehen. Hier sind Die Anzeigen Datum und Uhrzeit möglich. Interessant sind auch die beiden Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes. Neben dem Stromanschluss befindet sich hier zusätzlich ein USB Ausgang, sowie ein Audio Eingang. Am USB lade ich mein Handy und spare mir damit schon wieder eine Steckdose. Audio In gibt mir die Möglichkeit die Dockingstation als Lautsprecher für Externe Geräte zu nutzen. Sehr gut. Klarer und satter Sound runden das Gerät perfekt ab. Klare Kaufempfehlung

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1600 Dockingstation

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1600 Dockingstation

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.