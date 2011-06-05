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Μη διαθέσιμο πλέον

ηχείο σύνδεσης

DS1200/12

3.4

| (58) Κριτικές

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Το κομψό ηχείο σύνδεσης Fidelio DS1200/12 της Philips γεμίζει τα πρωινά σας με υπέροχα πλούσιο ήχο. Ιδανικό για το κομοδίνο σας, σας δείχνει την ώρα, σας ξυπνά με τον πιο ευχάριστο τρόπο, λειτουργεί ως φωτάκι νυκτός και φορτίζει έως και δύο iPod, iPhone ή iPad μαζί.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

  • για iPod/iPhone/iPad

  • Ένδειξη ρολογιού

Πλούσιος ήχος πολλών κατευθύνσεων που πλημμυρίζει την κρεβατοκάμαρά σας

Ηχεία νεοδυμίου για απόλυτα ισορροπημένο ήχο

Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα ισορροπημένη ποιότητα ήχου.

Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

58

Κριτικές

05/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

good ipod deck

good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1200 docking speaker

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1200 docking speaker

16/04/2013

Italia

Italia

Davvero unica

Sono moltto felice di dire la mia opinione su questa base per ipod non che sveglia . La trovo semplicemente fantastica sia per il suo suono pulito che per il bellissimo design che rende atmosfera sul comodino della mia camera da letto . A partire dalla luce che si accende sotto la base o dal relax che creano i numeri rossi delle ore . Complimenti a Philips da sempre vostra sincera cliente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1200 Sistema docking con altoparlanti

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1200 Sistema docking con altoparlanti

16/05/2012

Italia

Italia

Ottimo e di facile utilizzo

Ottimo suono anche ad alto volume.Ideale sia per iPad che per iPhone.Molto comoda la possibilitá di ricaricarli contemporaneamente.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1200 Sistema docking con altoparlanti

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1200 Sistema docking con altoparlanti

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.