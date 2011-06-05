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Μη διαθέσιμο πλέον
DS1200/12
Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας
Το κομψό ηχείο σύνδεσης Fidelio DS1200/12 της Philips γεμίζει τα πρωινά σας με υπέροχα πλούσιο ήχο. Ιδανικό για το κομοδίνο σας, σας δείχνει την ώρα, σας ξυπνά με τον πιο ευχάριστο τρόπο, λειτουργεί ως φωτάκι νυκτός και φορτίζει έως και δύο iPod, iPhone ή iPad μαζί.
για iPod/iPhone/iPad
Ένδειξη ρολογιού
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα ισορροπημένη ποιότητα ήχου.
3.4
από 5
58
Κριτικές
jpmoynihan
05/06/2011
United Kingdom
good ipod deck
good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1200 docking speaker
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1200 docking speaker
mariajenny
16/04/2013
Italia
Davvero unica
Sono moltto felice di dire la mia opinione su questa base per ipod non che sveglia . La trovo semplicemente fantastica sia per il suo suono pulito che per il bellissimo design che rende atmosfera sul comodino della mia camera da letto . A partire dalla luce che si accende sotto la base o dal relax che creano i numeri rossi delle ore . Complimenti a Philips da sempre vostra sincera cliente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1200 Sistema docking con altoparlanti
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1200 Sistema docking con altoparlanti
PaReFiGa
16/05/2012
Italia
Ottimo e di facile utilizzo
Ottimo suono anche ad alto volume.Ideale sia per iPad che per iPhone.Molto comoda la possibilitá di ricaricarli contemporaneamente.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1200 Sistema docking con altoparlanti
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1200 Sistema docking con altoparlanti