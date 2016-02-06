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Μη διαθέσιμο πλέον
DS1155/12
Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας
Συμβατό με το iPhone 5 και με τα τελευταία iPod μέσω της φωτιζόμενης υποδοχής, το ηχείο σύνδεσης DS1155 δεν διαθέτει μόνο πλούσιο ήχο, αλλά και οθόνη αφύπνισης και απαλό νυχτερινό φως. Η ιδανική συσκευή για το κομοδίνο σας!
με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone
Θύρα USB για φόρτιση
6 W
Όταν είναι συνδεδεμένη, αυτή η βάση σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι με το iPod/iPhone.
3.4
από 5
34
Κριτικές
michele1968
06/02/2016
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
philips docking ds1155
il prodotto me lo hanno regalato.....design bello e molto funzionale perché hai la possibilità di ricaricare iPhone e un altra periferica per quanto riguarda l'ascolto si potrebbe migliorare....comunque ottimo prodotto...michele
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Η αξιολογηση έγινε για DS1155 Sistema docking con altoparlanti
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Η αξιολογηση έγινε για DS1155 Sistema docking con altoparlanti
John
06/02/2014
Italia
Philips All-in-One!
Buongiorno. Secondo acquisto Philips dopo la LivingColors Iris Nero ed anche in questo caso ne sono rimasto entusiasto. Il DS1155 è un ottimo prodotto dotato di un design pulito e semplice, che si abbina perfettamente al mio comodino di colore bianco. Ha molte caratteristiche interessanti ed utilissime, come l'orologio digitale, la luce soffusa e la porta USB sul retro che permette di caricare un secondo dispositivo. Proprio così, caricare un secondo dispositivo perché il primo sarà il vostro delicato iPhone dotato di connettore Lightning su una base Docking tutta personale e ben realizzata (addirittura con legno pregiato). Infine, non scordate di scaricar l'App DockStudio presso l'App Store perché vi permetterà di conoscere moltissime Utility che si abbineranno perfettamente alla Dock in questione; una di questa è la possibilità di ascoltare la vostra musica preferita e di creare addirittura una playlist! In conclusione, Philips DS1155 è un prodotto eccellente All-in-One dal design puro e razionale che molto probabilmente vi accompagnerà nei giorni quotidiani, dalla mattina alla sera. Voto 10+.
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Η αξιολογηση έγινε για DS1155 Sistema docking con altoparlanti
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1155 Sistema docking con altoparlanti
nitrum
08/09/2013
Italia
E' molto utile, pratico e una qualità audio ottima!
E' molto utile, pratico e una qualità audio ottima!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1155 Sistema docking con altoparlanti
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1155 Sistema docking con altoparlanti