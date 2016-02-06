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  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

ηχείο σύνδεσης

DS1155/12

3.4

| (34) Κριτικές

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Συμβατό με το iPhone 5 και με τα τελευταία iPod μέσω της φωτιζόμενης υποδοχής, το ηχείο σύνδεσης DS1155 δεν διαθέτει μόνο πλούσιο ήχο, αλλά και οθόνη αφύπνισης και απαλό νυχτερινό φως. Η ιδανική συσκευή για το κομοδίνο σας!

Δείτε όλα τα οφέλη

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

  • με υποδοχή Lightning

  • για iPod/iPhone

  • Θύρα USB για φόρτιση

  • 6 W

Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού με iPod/iPhone όταν είναι συνδεδεμένο

Όταν είναι συνδεδεμένη, αυτή η βάση σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι με το iPod/iPhone.

Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα

Μικρή και κομψή σχεδίαση, ώστε να ταιριάζει σε κάθε κομοδίνο

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

34

Κριτικές

06/02/2016

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

philips docking ds1155

il prodotto me lo hanno regalato.....design bello e molto funzionale perché hai la possibilità di ricaricare iPhone e un altra periferica per quanto riguarda l'ascolto si potrebbe migliorare....comunque ottimo prodotto...michele

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Η αξιολογηση έγινε για DS1155 Sistema docking con altoparlanti

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1155 Sistema docking con altoparlanti

06/02/2014

Italia

Italia

Philips All-in-One!

Buongiorno. Secondo acquisto Philips dopo la LivingColors Iris Nero ed anche in questo caso ne sono rimasto entusiasto. Il DS1155 è un ottimo prodotto dotato di un design pulito e semplice, che si abbina perfettamente al mio comodino di colore bianco. Ha molte caratteristiche interessanti ed utilissime, come l'orologio digitale, la luce soffusa e la porta USB sul retro che permette di caricare un secondo dispositivo. Proprio così, caricare un secondo dispositivo perché il primo sarà il vostro delicato iPhone dotato di connettore Lightning su una base Docking tutta personale e ben realizzata (addirittura con legno pregiato). Infine, non scordate di scaricar l'App DockStudio presso l'App Store perché vi permetterà di conoscere moltissime Utility che si abbineranno perfettamente alla Dock in questione; una di questa è la possibilità di ascoltare la vostra musica preferita e di creare addirittura una playlist! In conclusione, Philips DS1155 è un prodotto eccellente All-in-One dal design puro e razionale che molto probabilmente vi accompagnerà nei giorni quotidiani, dalla mattina alla sera. Voto 10+.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1155 Sistema docking con altoparlanti

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1155 Sistema docking con altoparlanti

08/09/2013

Italia

Italia

E' molto utile, pratico e una qualità audio ottima!

E' molto utile, pratico e una qualità audio ottima!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1155 Sistema docking con altoparlanti

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1155 Sistema docking con altoparlanti

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.