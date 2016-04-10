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Μη διαθέσιμο πλέον

ηχείο σύνδεσης

DS1150/11

2.9

| (60) Κριτικές

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Αυτό το μικρό ηχείο σύνδεσης DS1150/11 παρέχει εκπληκτικά γεμάτο και πλούσιο ήχο και συγχρονίζεται αυτόματα με τις ρυθμίσεις ρολογιού του iPhone/ iPod. Απολαύστε το ρυθμιζόμενο νυχτερινό φως και την ευκολία φόρτισης ενός δεύτερου κινητού τηλεφώνου μέσω USB.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

  • με υποδοχή 30 ακίδων

  • για iPod/iPhone

  • Θύρα USB για φόρτιση

  • 6 W

Νυχτερινή απαλή λάμψη

Φορτίστε τη δεύτερη φορητή σας συσκευή μέσω USB

Μικρή και κομψή σχεδίαση, ώστε να ταιριάζει σε κάθε κομοδίνο

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.9

από 5

60

Κριτικές

10/04/2016

España

España

Error y carga pero no funciona el altavoz

Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.

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Η αξιολογηση έγινε για DS1150 altavoz base

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21/12/2013

België

België

Super product

super geluidskwaliteit en heel gemakkelijk in gebruik

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Η αξιολογηση έγινε για DS1150 docking-luidspreker

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Η αξιολογηση έγινε για DS1150 docking-luidspreker

17/12/2013

Deutschland

Deutschland

Es ist ein tolles Gerät

Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.