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Μη διαθέσιμο πλέον
DS1100/12
Πάθος με τον ήχο
Το μικρό ηχείο σύνδεσης DS1100/12 της Philips παρέχει εκπληκτικά γεμάτο και πλούσιο ήχο και συγχρονίζεται αυτόματα με τις ρυθμίσεις ρολογιού του iPhone/ iPod. Απολαύστε το ρυθμιζόμενο νυχτερινό φως και την ευκολία φόρτισης μιας δεύτερης φορητής συσκευής.
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα ισορροπημένη ποιότητα ήχου.
3.4
από 5
63
Κριτικές
Guytje
23/03/2014
België
Prachtige klokradio
Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1100 docking-luidspreker
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1100 docking-luidspreker
Apfel20
09/12/2012
Deutschland
Das Produkt ist einfach spitze.
Der Sound ist perfekt laut und mit vielen Bässen!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1100 Dockingstation
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1100 Dockingstation
onie
21/05/2012
Nederland
prima apparaat
ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1100 docking-luidspreker
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DS1100 docking-luidspreker