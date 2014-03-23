ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Στυλ προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Στυλ προϊόντος

Μη διαθέσιμο πλέον

ηχείο σύνδεσης

DS1100/12

3.4

| (63) Κριτικές

Πάθος με τον ήχο

Το μικρό ηχείο σύνδεσης DS1100/12 της Philips παρέχει εκπληκτικά γεμάτο και πλούσιο ήχο και συγχρονίζεται αυτόματα με τις ρυθμίσεις ρολογιού του iPhone/ iPod. Απολαύστε το ρυθμιζόμενο νυχτερινό φως και την ευκολία φόρτισης μιας δεύτερης φορητής συσκευής.

Δείτε όλα τα οφέλη

Γεμίστε την κρεβατοκάμαρά σας με μουσική και στυλ

Πάθος με τον ήχο

Πλούσιος ήχος πολλών κατευθύνσεων που πλημμυρίζει την κρεβατοκάμαρά σας

Ηχεία νεοδυμίου για απόλυτα ισορροπημένο ήχο

Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα ισορροπημένη ποιότητα ήχου.

Σχεδίαση 360 μοιρών για εκπληκτική εμφάνιση από κάθε γωνία

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.4

από 5

63

Κριτικές

23/03/2014

België

België

Prachtige klokradio

Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1100 docking-luidspreker

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1100 docking-luidspreker

09/12/2012

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist einfach spitze.

Der Sound ist perfekt laut und mit vielen Bässen!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1100 Dockingstation

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1100 Dockingstation

21/05/2012

Nederland

Nederland

prima apparaat

ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1100 docking-luidspreker

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DS1100 docking-luidspreker

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.