ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία συσκευασίας
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία συσκευασίας

USB power bank

DLP9779TB/00

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

Μεγάλη χωρητικότητα 10.000 mAh, έξοδος USB-C 20W και ασύρματη φόρτιση 15W. Δεν χρειάζεται πλέον να αγχώνεστε όταν το κινητό σας τηλέφωνο δεν έχει μπαταρία. Τοποθετήστε το στον μαγνητικό δακτύλιο, στη βέλτιστη θέση ασύρματης φόρτισης.

Δείτε όλα τα οφέλη

με διαφανή θήκη.

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

  • 10000 mAh

  • με ασύρματη φόρτιση

  • Θύρα τύπου C

Γρήγορη ασύρματη φόρτιση 15W

Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο με γρήγορη ασύρματη φόρτιση 15W.

Ασύρματος φορτιστής με μαγνητική επιφάνεια

Ο ασύρματος φορτιστής διαθέτει μαγνητική επιφάνεια, για βέλτιστη ευθυγράμμιση των προϊόντων MagSafe με προϊόντα Apple ασύρματης φόρτισης.

Λειτουργεί παντού - ιδανικό για όταν δεν βρίσκεστε κοντά σε πηγή τροφοδοσίας

Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.