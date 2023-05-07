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DLP9779TB/00
Λεπτό και πανίσχυρο power bank
Μεγάλη χωρητικότητα 10.000 mAh, έξοδος USB-C 20W και ασύρματη φόρτιση 15W. Δεν χρειάζεται πλέον να αγχώνεστε όταν το κινητό σας τηλέφωνο δεν έχει μπαταρία. Τοποθετήστε το στον μαγνητικό δακτύλιο, στη βέλτιστη θέση ασύρματης φόρτισης.
10000 mAh
με ασύρματη φόρτιση
Θύρα τύπου C
Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο με γρήγορη ασύρματη φόρτιση 15W.
Ο ασύρματος φορτιστής διαθέτει μαγνητική επιφάνεια, για βέλτιστη ευθυγράμμιση των προϊόντων MagSafe με προϊόντα Apple ασύρματης φόρτισης.
Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.
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