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DLP9520C/00
Λεπτό και πανίσχυρο power bank
Μεγάλη χωρητικότητα 10.000 mAh με ασφαλή μπαταρία λιθίου πολυμερών. Γρήγορη φόρτιση PD και QC3.0 με υποδοχές USB A και USB C, για να φορτίζετε συσκευές τελευταίας τεχνολογίας. Έξοδος ασύρματης φόρτισης 15W. Μπορεί να φορτίσει έως και 4 συσκευές ταυτόχρονα, με αριθμητική εμφάνιση του επιπέδου της ισχύος.
10000 mAh
Θύρες φόρτισης USB A και USB C
Ασύρματη φόρτιση Qi
QC 3.0 και PD
Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο με γρήγορη ασύρματη φόρτιση 15W.
Η τεχνολογία Qi ασύρματης φόρτισης χρησιμοποιείται σε πολλά smartphone και άλλες κινητές συσκευές. Οι ασύρματοι φορτιστές της Philips είναι συμβατοί με τηλέφωνα και άλλες συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ασύρματη τεχνολογία Qi. Απλά τοποθετήστε τις συσκευές στην επιφάνεια και απολαύστε την εμπειρία της εύκολης φόρτισης.
Οθόνη LCD για ένδειξη ρεύματος
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