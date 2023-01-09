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  • Λεπτό και πανίσχυρο power bank
  • Λεπτό και πανίσχυρο power bank
  • Λεπτό και πανίσχυρο power bank
  • Λεπτό και πανίσχυρο power bank

USB power bank

DLP9520C/00

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

Μεγάλη χωρητικότητα 10.000 mAh με ασφαλή μπαταρία λιθίου πολυμερών. Γρήγορη φόρτιση PD και QC3.0 με υποδοχές USB A και USB C, για να φορτίζετε συσκευές τελευταίας τεχνολογίας. Έξοδος ασύρματης φόρτισης 15W. Μπορεί να φορτίσει έως και 4 συσκευές ταυτόχρονα, με αριθμητική εμφάνιση του επιπέδου της ισχύος.

Δείτε όλα τα οφέλη

με τις φορητές εφεδρικές μπαταρίες

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

  • 10000 mAh

  • Θύρες φόρτισης USB A και USB C

  • Ασύρματη φόρτιση Qi

  • QC 3.0 και PD

Γρήγορη ασύρματη φόρτιση 15W

Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο με γρήγορη ασύρματη φόρτιση 15W.

Ασύρματη τεχνολογία Qi

Η τεχνολογία Qi ασύρματης φόρτισης χρησιμοποιείται σε πολλά smartphone και άλλες κινητές συσκευές. Οι ασύρματοι φορτιστές της Philips είναι συμβατοί με τηλέφωνα και άλλες συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ασύρματη τεχνολογία Qi. Απλά τοποθετήστε τις συσκευές στην επιφάνεια και απολαύστε την εμπειρία της εύκολης φόρτισης.

Οθόνη LCD για ένδειξη ρεύματος

Οθόνη LCD για ένδειξη ρεύματος

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.