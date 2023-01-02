Ασύρματος φορτιστής 3 σε 1

Φορτίστε ασύρματα το smartphone, το ρολόι και τα AirPod σας, όλα ταυτόχρονα, χάρη σε αυτήν τη συσκευή γρήγορης φόρτισης. Διαθέτει μέγιστη ισχύ 15W για μείωση του χρόνου φόρτισης της κινητής συσκευής σας, καθώς και 2,5W και 5W για τη φόρτιση του ρολογιού σας και των AirPod αντίστοιχα.