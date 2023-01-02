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DLP9230NB/00
Ασύρματος φορτιστής 3 σε 1
Φορτίστε ασύρματα το smartphone, το ρολόι και τα AirPod σας, όλα ταυτόχρονα, χάρη σε αυτήν τη συσκευή γρήγορης φόρτισης. Διαθέτει μέγιστη ισχύ 15W για μείωση του χρόνου φόρτισης της κινητής συσκευής σας, καθώς και 2,5W και 5W για τη φόρτιση του ρολογιού σας και των AirPod αντίστοιχα.
15 W
Γρήγορη φόρτιση
Ασύρματη φόρτιση Qi
Η τεχνολογία Qi ασύρματης φόρτισης χρησιμοποιείται σε πολλά smartphone και άλλες κινητές συσκευές. Οι ασύρματοι φορτιστές της Philips είναι συμβατοί με τηλέφωνα και άλλες συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ασύρματη τεχνολογία Qi. Απλά τοποθετήστε τις συσκευές στην επιφάνεια και απολαύστε την εμπειρία της εύκολης φόρτισης.
Ειδική σχεδίαση για να κρατάει το τηλέφωνο στη θέση που θέλετε και να μην γλιστράει κατά τη δόνηση.
Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο με γρήγορη ασύρματη φόρτιση 15W.
Κριτικές
Η ταχύτητα φόρτισης εξαρτάται από την κατάσταση φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής συσκευής και του τροφοδοτικού.