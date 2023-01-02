ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ασύρματος φορτιστής 3 σε 1
  • Ασύρματος φορτιστής 3 σε 1
  • Ασύρματος φορτιστής 3 σε 1
  • Ασύρματος φορτιστής 3 σε 1
  • Ασύρματος φορτιστής 3 σε 1
  • Ασύρματος φορτιστής 3 σε 1
  • Ασύρματος φορτιστής 3 σε 1
  • Ασύρματος φορτιστής 3 σε 1

Ασύρματη βάση φόρτισης Qi

DLP9230NB/00

Ασύρματος φορτιστής 3 σε 1

Φορτίστε ασύρματα το smartphone, το ρολόι και τα AirPod σας, όλα ταυτόχρονα, χάρη σε αυτήν τη συσκευή γρήγορης φόρτισης. Διαθέτει μέγιστη ισχύ 15W για μείωση του χρόνου φόρτισης της κινητής συσκευής σας, καθώς και 2,5W και 5W για τη φόρτιση του ρολογιού σας και των AirPod αντίστοιχα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Γρήγορη φόρτιση

Ασύρματος φορτιστής 3 σε 1

  • 15 W

  • Γρήγορη φόρτιση

  • Ασύρματη φόρτιση Qi

Ασύρματη τεχνολογία Qi

Η τεχνολογία Qi ασύρματης φόρτισης χρησιμοποιείται σε πολλά smartphone και άλλες κινητές συσκευές. Οι ασύρματοι φορτιστές της Philips είναι συμβατοί με τηλέφωνα και άλλες συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ασύρματη τεχνολογία Qi. Απλά τοποθετήστε τις συσκευές στην επιφάνεια και απολαύστε την εμπειρία της εύκολης φόρτισης.

Αντιολισθητική σχεδίαση

Ειδική σχεδίαση για να κρατάει το τηλέφωνο στη θέση που θέλετε και να μην γλιστράει κατά τη δόνηση.

Γρήγορη ασύρματη φόρτιση 15W

Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο με γρήγορη ασύρματη φόρτιση 15W.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η ταχύτητα φόρτισης εξαρτάται από την κατάσταση φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής συσκευής και του τροφοδοτικού.