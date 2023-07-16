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Ασύρματη φόρτιση

DLP9017/00

Ασύρματος φορτιστής

Ασύρματη φόρτιση Qi. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στην επιφάνεια, στη βέλτιστη θέση γρήγορης φόρτισης (μέγ. 15W), χωρίς καλώδια.

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Ασύρματος φορτιστής

  • 15 W

  • Μαγνητικός δακτύλιος

  • Ασύρματη φόρτιση Qi

Ασύρματος φορτιστής με μαγνητική επιφάνεια

Ο ασύρματος φορτιστής διαθέτει μαγνητική επιφάνεια, για βέλτιστη ευθυγράμμιση των προϊόντων MagSafe με προϊόντα Apple ασύρματης φόρτισης.

Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση

Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση

Αντιολισθητική σχεδίαση

Ειδική σχεδίαση για να κρατάει το τηλέφωνο στη θέση που θέλετε και να μην γλιστράει κατά τη δόνηση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.