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DLP9017/00
Ασύρματος φορτιστής
Ασύρματη φόρτιση Qi. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στην επιφάνεια, στη βέλτιστη θέση γρήγορης φόρτισης (μέγ. 15W), χωρίς καλώδια.
15 W
Μαγνητικός δακτύλιος
Ασύρματη φόρτιση Qi
Ο ασύρματος φορτιστής διαθέτει μαγνητική επιφάνεια, για βέλτιστη ευθυγράμμιση των προϊόντων MagSafe με προϊόντα Apple ασύρματης φόρτισης.
Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση
Ειδική σχεδίαση για να κρατάει το τηλέφωνο στη θέση που θέλετε και να μην γλιστράει κατά τη δόνηση.
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