Ασύρματη τεχνολογία Qi

Η τεχνολογία Qi ασύρματης φόρτισης χρησιμοποιείται σε πολλά smartphone και άλλες κινητές συσκευές. Οι ασύρματοι φορτιστές της Philips είναι συμβατοί με τηλέφωνα και άλλες συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ασύρματη τεχνολογία Qi. Απλά τοποθετήστε τις συσκευές στην επιφάνεια και απολαύστε την εμπειρία της εύκολης φόρτισης.