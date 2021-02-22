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Μη διαθέσιμο πλέον
DLP9016U/03
Ασύρματη βάση φόρτισης με βεντούζα
Φορτίστε γρήγορα το τηλέφωνό σας χωρίς να το συνδέσετε σε καλώδιο φόρτισης. Η ασύρματη τεχνολογία Qi φορτίζει smartphone, tablet και άλλες συσκευές. Επιλογές ασύρματης εξόδου: 5W / 7,5W / 10W
Γενική
Γρήγορη φόρτιση
Ασύρματη φόρτιση Qi
Η τεχνολογία Qi ασύρματης φόρτισης χρησιμοποιείται σε πολλά smartphone και άλλες κινητές συσκευές. Οι ασύρματοι φορτιστές της Philips είναι συμβατοί με τηλέφωνα και άλλες συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ασύρματη τεχνολογία Qi. Απλά τοποθετήστε τις συσκευές στην επιφάνεια και απολαύστε την εμπειρία της εύκολης φόρτισης.
Ειδική σχεδίαση για να κρατάει το τηλέφωνο στη θέση που θέλετε και να μην γλιστράει κατά τη δόνηση.
Η ασύρματη βάση φόρτισης προσφέρει μεγάλη απόσταση, για φόρτιση μέσα από τις περισσότερες θήκες τηλεφώνου
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