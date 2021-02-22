ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία συσκευασίας
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία συσκευασίας

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματη βάση φόρτισης Qi

DLP9016U/03

Ασύρματη βάση φόρτισης με βεντούζα

Φορτίστε γρήγορα το τηλέφωνό σας χωρίς να το συνδέσετε σε καλώδιο φόρτισης. Η ασύρματη τεχνολογία Qi φορτίζει smartphone, tablet και άλλες συσκευές. Επιλογές ασύρματης εξόδου: 5W / 7,5W / 10W

Δείτε όλα τα οφέλη

Γρήγορη φόρτιση 10W.

Ασύρματη βάση φόρτισης με βεντούζα

  • Γενική

  • Γρήγορη φόρτιση

  • Ασύρματη φόρτιση Qi

Ασύρματη τεχνολογία Qi

Η τεχνολογία Qi ασύρματης φόρτισης χρησιμοποιείται σε πολλά smartphone και άλλες κινητές συσκευές. Οι ασύρματοι φορτιστές της Philips είναι συμβατοί με τηλέφωνα και άλλες συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ασύρματη τεχνολογία Qi. Απλά τοποθετήστε τις συσκευές στην επιφάνεια και απολαύστε την εμπειρία της εύκολης φόρτισης.

Αντιολισθητική σχεδίαση

Ειδική σχεδίαση για να κρατάει το τηλέφωνο στη θέση που θέλετε και να μην γλιστράει κατά τη δόνηση.

Φορτίζει μέσα από τις περισσότερες θήκες τηλεφώνου

Η ασύρματη βάση φόρτισης προσφέρει μεγάλη απόσταση, για φόρτιση μέσα από τις περισσότερες θήκες τηλεφώνου

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.