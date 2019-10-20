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Μη διαθέσιμο πλέον

USB power bank

DLP8752NC/00

Απολαύστε μουσική και φόρτιση εν κινήσει

Απολαύστε μουσική και φόρτιση εν κινήσει, όπου και αν πηγαίνετε. Το power bank ισχύος 5000 mAh διαθέτει ενσωματωμένο ηχείο Bluetooth. Πάρτε το μαζί σας και γίνετε η ψυχή του πάρτι!

Δείτε όλα τα οφέλη

Υβριδικό power bank και φορητό ηχείο

Απολαύστε μουσική και φόρτιση εν κινήσει

Λειτουργεί παντού - ιδανικό για όταν δεν βρίσκεστε κοντά σε πηγή τροφοδοσίας

Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.

BT 4.1

Ελαφρύς, φορητός σχεδιασμός για μουσική απόλαυση οποιαδήποτε στιγμή

Ελαφρύς, φορητός σχεδιασμός για μουσική απόλαυση οποιαδήποτε στιγμή

Το ανθεκτικό, ελαφρύ υλικό και ο σχεδιασμός σας δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρετε τα ηχεία όπου και αν πάτε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.