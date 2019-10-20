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Μη διαθέσιμο πλέον
DLP8752NC/00
Απολαύστε μουσική και φόρτιση εν κινήσει
Απολαύστε μουσική και φόρτιση εν κινήσει, όπου και αν πηγαίνετε. Το power bank ισχύος 5000 mAh διαθέτει ενσωματωμένο ηχείο Bluetooth. Πάρτε το μαζί σας και γίνετε η ψυχή του πάρτι!
Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.
Το ανθεκτικό, ελαφρύ υλικό και ο σχεδιασμός σας δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρετε τα ηχεία όπου και αν πάτε.
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