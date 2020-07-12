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Μη διαθέσιμο πλέον
DLP8720N/00
Λεπτό και πανίσχυρο power bank
Αποκτήστε επιπλέον ισχύ για έως και 1 επιπλέον πλήρη φόρτιση, όπου και όποτε τη χρειάζεστε. Οι 2 θύρες USB σάς επιτρέπουν να φορτίζετε 2 συσκευές ταυτόχρονα, ενώ η μεγάλη χωρητικότητα 20000 mAh εξασφαλίζει περισσότερες φορές πλήρη φόρτιση ενός τηλεφώνου αλλά και tablet
20000 mAh
Δύο θύρες USB
Μπαταρία πολυμερών λιθίου
Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.
Το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο micro-USB σε USB 2.0 προορίζεται για χρήση με κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλες φορητές συσκευές με σύνδεση micro-USB. Μεταφέρετέ το μαζί σας, έχετέ το στο γραφείο σας ή αντικαταστήστε ένα καλώδιο που έχετε χάσει, ώστε να μπορείτε πάντα να συνδεθείτε και να φορτίσετε, όταν χρειάζεται.
Αυτή η φορητή πηγή τροφοδοσίας σας προσφέρει αρκετή ενέργεια για περισσότερες από δύο πλήρεις επαναφορτίσεις εν κινήσει. Πάρτε τη μαζί σας όταν ταξιδεύετε για εφεδρική ενέργεια όποτε τη χρειάζεστε.
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