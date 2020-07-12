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Μη διαθέσιμο πλέον

USB power bank

DLP8720N/00

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

Αποκτήστε επιπλέον ισχύ για έως και 1 επιπλέον πλήρη φόρτιση, όπου και όποτε τη χρειάζεστε. Οι 2 θύρες USB σάς επιτρέπουν να φορτίζετε 2 συσκευές ταυτόχρονα, ενώ η μεγάλη χωρητικότητα 20000 mAh εξασφαλίζει περισσότερες φορές πλήρη φόρτιση ενός τηλεφώνου αλλά και tablet

Δείτε όλα τα οφέλη

με τις φορητές εφεδρικές μπαταρίες

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

  • 20000 mAh

  • Δύο θύρες USB

  • Μπαταρία πολυμερών λιθίου

Λειτουργεί παντού - ιδανικό για όταν δεν βρίσκεστε κοντά σε πηγή τροφοδοσίας

Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.

Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο micro-USB, για σύνδεση και φόρτιση

Το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο micro-USB σε USB 2.0 προορίζεται για χρήση με κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλες φορητές συσκευές με σύνδεση micro-USB. Μεταφέρετέ το μαζί σας, έχετέ το στο γραφείο σας ή αντικαταστήστε ένα καλώδιο που έχετε χάσει, ώστε να μπορείτε πάντα να συνδεθείτε και να φορτίσετε, όταν χρειάζεται.

Φορτίστε τις συσκευές σας όσες φορές θέλετε εν κινήσει

Αυτή η φορητή πηγή τροφοδοσίας σας προσφέρει αρκετή ενέργεια για περισσότερες από δύο πλήρεις επαναφορτίσεις εν κινήσει. Πάρτε τη μαζί σας όταν ταξιδεύετε για εφεδρική ενέργεια όποτε τη χρειάζεστε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.