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Μη διαθέσιμο πλέον
DLP8718NC/00
Λεπτό και πανίσχυρο power bank
Μεγάλη χωρητικότητα 10000 mAh με οθόνη LED ένδειξης μπαταρίας. Δεν χρειάζεται πλέον να αγχώνεστε όταν το κινητό σας τηλέφωνο δεν έχει μπαταρία, γιατί πλέον έχετε το ιδανικό αξεσουάρ των διακοπών που μπορεί να τροφοδοτήσει όλες τις κινητές συσκευές.
10000 mAh
Λευκό
Θύρα φόρτισης USB A και Type-C
Η διακριτική λυχνία LED διαθέτει απαλό φωτισμό που επιβεβαιώνει με μια ματιά ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.
Η μονάδα γενικής χρήσης διαθέτει μια σύνδεση USB για χρήση με τη συσκευή USB σας μέσω του καλωδίου USB της συσκευής, το οποίο διαθέτετε ήδη ή μπορείτε να προμηθευτείτε ξεχωριστά.
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