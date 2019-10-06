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Μη διαθέσιμο πλέον

Power Bank για εξωτερικούς χώρους

DLP8088NC/00

Power Bank εξωτερικών χώρων, για το κάμπινγκ κ.α.

Ένα πανίσχυρο Power Bank εξωτερικών χώρων, με μεγάλη χωρητικότητα 128.000 mAh, για όλες τις συσκευές σας. Διαθέτει εισόδους συνεχούς (DC) και εναλλασσόμενου (AC) ρεύματος, εξόδους USB-A (QC) και USB-C (PD), καθώς και πρίζα AC. Διαθέτει επίσης υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου και ασύρματη φόρτιση Qi.

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Φορτίστε πολλές συσκευές

Power Bank εξωτερικών χώρων, για το κάμπινγκ κ.α.

  • Έξοδος AC/DC

  • Θύρες φόρτισης USB A και USB C

  • Ασύρματη φόρτιση Qi

  • QC 3.0 και PD

Έξοδος AC και DC

Το power bank για εξωτερικούς χώρους παρέχει τροφοδοσία ρεύματος AC και DC. Χρησιμοποιήστε με ασφάλεια ηλεκτρικές συσκευές με τροφοδοσία ρεύματος πλήρους ημιτονοειδούς κύματος ή φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της θύρας φόρτισης USB (USB A\USB C).

Οθόνη LCD για ένδειξη ισχύος

Οθόνη LCD για ένδειξη ισχύος

Ασύρματη τεχνολογία Qi

Η τεχνολογία Qi ασύρματης φόρτισης χρησιμοποιείται σε πολλά smartphone και άλλες κινητές συσκευές. Οι ασύρματοι φορτιστές της Philips είναι συμβατοί με τηλέφωνα και άλλες συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ασύρματη τεχνολογία Qi. Απλά τοποθετήστε τις συσκευές στην επιφάνεια και απολαύστε την εμπειρία της εύκολης φόρτισης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.