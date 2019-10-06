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Μη διαθέσιμο πλέον
DLP8088NC/00
Power Bank εξωτερικών χώρων, για το κάμπινγκ κ.α.
Ένα πανίσχυρο Power Bank εξωτερικών χώρων, με μεγάλη χωρητικότητα 128.000 mAh, για όλες τις συσκευές σας. Διαθέτει εισόδους συνεχούς (DC) και εναλλασσόμενου (AC) ρεύματος, εξόδους USB-A (QC) και USB-C (PD), καθώς και πρίζα AC. Διαθέτει επίσης υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου και ασύρματη φόρτιση Qi.
Έξοδος AC/DC
Θύρες φόρτισης USB A και USB C
Ασύρματη φόρτιση Qi
QC 3.0 και PD
Το power bank για εξωτερικούς χώρους παρέχει τροφοδοσία ρεύματος AC και DC. Χρησιμοποιήστε με ασφάλεια ηλεκτρικές συσκευές με τροφοδοσία ρεύματος πλήρους ημιτονοειδούς κύματος ή φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της θύρας φόρτισης USB (USB A\USB C).
Οθόνη LCD για ένδειξη ισχύος
Η τεχνολογία Qi ασύρματης φόρτισης χρησιμοποιείται σε πολλά smartphone και άλλες κινητές συσκευές. Οι ασύρματοι φορτιστές της Philips είναι συμβατοί με τηλέφωνα και άλλες συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ασύρματη τεχνολογία Qi. Απλά τοποθετήστε τις συσκευές στην επιφάνεια και απολαύστε την εμπειρία της εύκολης φόρτισης.
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