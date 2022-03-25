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Μη διαθέσιμο πλέον
DLP7721N/00
Λεπτό και πανίσχυρο power bank
Αποκτήστε επιπλέον ισχύ για έως και 1 επιπλέον πλήρη φόρτιση, όπου και όποτε τη χρειάζεστε. Οι 2 θύρες USB σάς επιτρέπουν να φορτίζετε 2 συσκευές ταυτόχρονα, ενώ η μεγάλη χωρητικότητα 20000 mAh εξασφαλίζει περισσότερες φορές πλήρη φόρτιση ενός τηλεφώνου αλλά και tablet
20000 mAh
Δύο θύρες USB
Μπαταρία πολυμερών λιθίου
Αυτή η φορητή πηγή τροφοδοσίας σας προσφέρει αρκετή ενέργεια για περισσότερες από δύο πλήρεις επαναφορτίσεις εν κινήσει. Πάρτε τη μαζί σας όταν ταξιδεύετε για εφεδρική ενέργεια όποτε τη χρειάζεστε.
2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών
Η διακριτική λυχνία LED ανάβει απαλά, ώστε να γνωρίζετε με μια ματιά ότι η μονάδα τροφοδοτείται.
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