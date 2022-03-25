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Μη διαθέσιμο πλέον

USB power bank

DLP7721N/00

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

Αποκτήστε επιπλέον ισχύ για έως και 1 επιπλέον πλήρη φόρτιση, όπου και όποτε τη χρειάζεστε. Οι 2 θύρες USB σάς επιτρέπουν να φορτίζετε 2 συσκευές ταυτόχρονα, ενώ η μεγάλη χωρητικότητα 20000 mAh εξασφαλίζει περισσότερες φορές πλήρη φόρτιση ενός τηλεφώνου αλλά και tablet

Δείτε όλα τα οφέλη

με τις φορητές εφεδρικές μπαταρίες

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

  • 20000 mAh

  • Δύο θύρες USB

  • Μπαταρία πολυμερών λιθίου

Φορτίστε τις συσκευές σας όσες φορές θέλετε εν κινήσει

Αυτή η φορητή πηγή τροφοδοσίας σας προσφέρει αρκετή ενέργεια για περισσότερες από δύο πλήρεις επαναφορτίσεις εν κινήσει. Πάρτε τη μαζί σας όταν ταξιδεύετε για εφεδρική ενέργεια όποτε τη χρειάζεστε.

2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών

2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών

Ενδεικτική λυχνία LED ρεύματος

Η διακριτική λυχνία LED ανάβει απαλά, ώστε να γνωρίζετε με μια ματιά ότι η μονάδα τροφοδοτείται.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.