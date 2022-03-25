Λεπτό και πανίσχυρο power bank

Αποκτήστε επιπλέον ισχύ για έως και 1 επιπλέον πλήρη φόρτιση, όπου και όποτε τη χρειάζεστε. Οι 2 θύρες USB σάς επιτρέπουν να φορτίζετε 2 συσκευές ταυτόχρονα, ενώ η μεγάλη χωρητικότητα 20000 mAh εξασφαλίζει περισσότερες φορές πλήρη φόρτιση ενός τηλεφώνου αλλά και tablet