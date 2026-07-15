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DLP7721C/00
20000 mAh
3 θύρες φόρτισης USB
QC 3.0 και PD 3.0
PPS
3 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση τριών συσκευών
Διαθέτει θύρα γρήγορης φόρτισης PD 20W USB-C (παροχή ρεύματος).
Η τεχνολογία γρήγορης φόρτισης (QC) παρέχει ταχύτερη φόρτιση, αυξάνοντας την τάση και την ένταση. Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Quick Charge για να βελτιστοποιήσει τις ταχύτητες φόρτισης στις συμβατές συσκευές, μειώνοντας τους χρόνους φόρτισης
3.2
από 5
5
Κριτικές
Franziskanay
15/07/2026
Deutschland
Perfekt
Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden
Η αξιολογηση έγινε για DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
Η αξιολογηση έγινε για DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
L'Herminois
06/07/2025
France
Επαληθευμένος αγοραστής
Produite de confiance
Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.
Η αξιολογηση έγινε για DLP7721C Batterie externe USB
Η αξιολογηση έγινε για DLP7721C Batterie externe USB
GüntherH
18/06/2025
Österreich
Επαληθευμένος αγοραστής
Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen
Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.
Πλεονεκτήματα
Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen
Μειονεκτήματα
Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DLP7721C USB-Powerbank
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DLP7721C USB-Powerbank