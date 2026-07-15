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  • Πανίσχυρο power bank
  • Πανίσχυρο power bank

USB power bank

DLP7721C/00

3.2
| (5) Κριτικές
Πανίσχυρο power bank
Μεγάλη χωρητικότητα 20.000 mAh με ασφαλή μπαταρία πολυμερών λιθίου. Τέλος στην αναστάτωση όταν ξεμένει το κινητό σας από μπαταρία! Φορτίστε γρήγορα τη συσκευή σας με την έξοδο USB-C PD 3.0 μέγ. 20W ή με τη θύρα USB-A με έξοδο QC 3.0 μέγ. 18W.
Δείτε όλα τα οφέλη

με τις φορητές εφεδρικές μπαταρίες

Πανίσχυρο power bank

  • 20000 mAh

  • 3 θύρες φόρτισης USB

  • QC 3.0 και PD 3.0

  • PPS

3 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση τριών συσκευών

3 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση τριών συσκευών

Θύρα φόρτισης USB-C PD 20W

Διαθέτει θύρα γρήγορης φόρτισης PD 20W USB-C (παροχή ρεύματος).

USB-A με γρήγορη φόρτιση QC

Η τεχνολογία γρήγορης φόρτισης (QC) παρέχει ταχύτερη φόρτιση, αυξάνοντας την τάση και την ένταση. Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Quick Charge για να βελτιστοποιήσει τις ταχύτητες φόρτισης στις συμβατές συσκευές, μειώνοντας τους χρόνους φόρτισης

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.2

από 5

5

Κριτικές

3

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden

Η αξιολογηση έγινε για DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

Η αξιολογηση έγινε για DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

06/07/2025

France

France

Επαληθευμένος αγοραστής

Produite de confiance

Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.

Η αξιολογηση έγινε για DLP7721C Batterie externe USB

Η αξιολογηση έγινε για DLP7721C Batterie externe USB

18/06/2025

Österreich

Österreich

Επαληθευμένος αγοραστής

Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen

Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.

Πλεονεκτήματα

Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen

Μειονεκτήματα

Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DLP7721C USB-Powerbank

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DLP7721C USB-Powerbank

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.