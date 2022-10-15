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Μη διαθέσιμο πλέον

USB power bank

DLP7719N/00

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

Είσοδος Micro και Type-C, διπλή έξοδος USB-A και USB-C.

Δείτε όλα τα οφέλη

με τις φορητές εφεδρικές μπαταρίες

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

  • 10000 mAh

  • Δύο θύρες USB

Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας

Η διακριτική λυχνία LED διαθέτει απαλό φωτισμό που επιβεβαιώνει με μια ματιά ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Λειτουργεί παντού - ιδανικό για όταν δεν βρίσκεστε κοντά σε πηγή τροφοδοσίας

Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.

2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών

2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

15/10/2022

Norge

Norge

HELT TOPP

Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.

Πλεονεκτήματα

Hendig

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DLP7719N USB-strømbank

Ημερομηνία χρήσης 2022-04-15

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DLP7719N USB-strømbank

Ημερομηνία χρήσης 2022-04-15

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.