2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Λεπτό και πανίσχυρο power bank
Είσοδος Micro και Type-C, διπλή έξοδος USB-A και USB-C.
10000 mAh
Δύο θύρες USB
Η διακριτική λυχνία LED διαθέτει απαλό φωτισμό που επιβεβαιώνει με μια ματιά ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.
2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Eindhoven1891
15/10/2022
Norge
HELT TOPP
Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.
Πλεονεκτήματα
Hendig
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DLP7719N USB-strømbank
Ημερομηνία χρήσης 2022-04-15
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DLP7719N USB-strømbank
Ημερομηνία χρήσης 2022-04-15