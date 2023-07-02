Λεπτό και πανίσχυρο power bank

Μεγάλη χωρητικότητα 10.000 mAh με ασφαλή μπαταρία πολυμερών λιθίου. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε όταν το κινητό σας τηλέφωνο δεν έχει μπαταρία, γιατί πλέον έχετε το ιδανικό αξεσουάρ των διακοπών που μπορεί να τροφοδοτήσει όλες τις κινητές συσκευές.