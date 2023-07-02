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USB power bank

DLP7717NB/00

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

Μεγάλη χωρητικότητα 10.000 mAh με ασφαλή μπαταρία πολυμερών λιθίου. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε όταν το κινητό σας τηλέφωνο δεν έχει μπαταρία, γιατί πλέον έχετε το ιδανικό αξεσουάρ των διακοπών που μπορεί να τροφοδοτήσει όλες τις κινητές συσκευές.

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2 έξοδοι USB: 1A / 2,1A

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

  • 10000 mAh

  • 2 θύρες φόρτισης USB

Οθόνη LCD για ένδειξη ρεύματος

Οθόνη LCD για ένδειξη ρεύματος

Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση

Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση

2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση 2 συσκευών

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.