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Μη διαθέσιμο πλέον
DLP5751T/00
Power bank ταξιδιού πολλαπλών χρήσεων
Με χωρητικότητα 5000 mAh και εναλλάξιμα βύσματα, είναι ο ιδανικός σύντροφος για τα ταξίδια σας. Τα βύσματα είναι τύπου EE, Αυστραλίας, ΗΒ και ΗΠΑ, και επιτρέπουν την απευθείας φόρτιση από μια πρίζα. Πείτε αντίο στην ταλαιπωρία όταν θέλετε να φορτίσετε τις κινητές συσκευές σας και αυτό το power bank στο εξωτερικό.
5.000 mAh
QC 3.0 και PD
1 θύρα USB-A και 1 θύρα USB-C για την ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών. Η θύρα USB-A είναι συμβατή με τις περισσότερες συσκευές που φορτίζονται μέσω USB, ενώ η επιλογή USB-C είναι η πιο σύγχρονη σύνδεση φόρτισης και χρησιμοποιείται πλέον σε κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα, κάμερες εξωτερικού χώρου και tablet.
Η διακριτική λυχνία LED διαθέτει απαλό φωτισμό που επιβεβαιώνει με μια ματιά ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.
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