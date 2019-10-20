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Μη διαθέσιμο πλέον

Power bank και φορτιστής ταξιδιού

DLP5751T/00

Power bank ταξιδιού πολλαπλών χρήσεων

Με χωρητικότητα 5000 mAh και εναλλάξιμα βύσματα, είναι ο ιδανικός σύντροφος για τα ταξίδια σας. Τα βύσματα είναι τύπου EE, Αυστραλίας, ΗΒ και ΗΠΑ, και επιτρέπουν την απευθείας φόρτιση από μια πρίζα. Πείτε αντίο στην ταλαιπωρία όταν θέλετε να φορτίσετε τις κινητές συσκευές σας και αυτό το power bank στο εξωτερικό.

Δείτε όλα τα οφέλη

με εναλλάξιμα βύσματα

Power bank ταξιδιού πολλαπλών χρήσεων

  • 5.000 mAh

  • QC 3.0 και PD

1 θύρα USB-A και 1 θύρα USB-C για την ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών

1 θύρα USB-A και 1 θύρα USB-C για την ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών. Η θύρα USB-A είναι συμβατή με τις περισσότερες συσκευές που φορτίζονται μέσω USB, ενώ η επιλογή USB-C είναι η πιο σύγχρονη σύνδεση φόρτισης και χρησιμοποιείται πλέον σε κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα, κάμερες εξωτερικού χώρου και tablet.

Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας

Η διακριτική λυχνία LED διαθέτει απαλό φωτισμό που επιβεβαιώνει με μια ματιά ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Λειτουργεί παντού - ιδανικό για όταν δεν βρίσκεστε κοντά σε πηγή τροφοδοσίας

Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.