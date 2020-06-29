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Μη διαθέσιμο πλέον

Δέκτης Bluetooth

DLP3533/00

Δέκτης Bluetooth με υποδοχή σύνδεσης AUX 3,5 χιλ.

Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου με αυτήν τη συσκευή Bluetooth, για να ακούτε μουσική και να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις. Σταθερή σύνδεση με κρυστάλλινο ήχο. Έκδοση Bluetooth: 5.0. Βύσμα εξόδου 3,5 χιλ.

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Δέκτης Bluetooth με υποδοχή σύνδεσης AUX 3,5 χιλ.

  • Συνδεσιμότητα Bluetooth

  • 3,5 χιλ. (Α)

Συνδεσιμότητα Bluetooth 10 μέτρων

Μείνετε συνδεδεμένοι σε ακτίνα 10 μέτρων χωρίς εμπόδια. Προϊόν με ενσωματωμένη μπαταρία χωρητικότητας 145 mAh. Παροχή 8 ωρών αναπαραγωγής ήχου ή 10 ωρών ομιλίας στο τηλέφωνο. Φορτίστε την μπαταρία με τη θύρα Micro USB.

Χρησιμοποιήστε τη βάση για σύνδεση στο στερεοφωνικό για έξοχο ήχο

Απολαύστε τη μουσική του player σας μέσα από τα απίθανα ηχεία του στερεοφωνικού σας συστήματος. Απλά συνδέστε τη βάση στο στερεοφωνικό σας μέσω του καλωδίου ήχου. Μόλις τοποθετήσετε το player στη βάση σύνδεσης, η μουσική αναπαράγεται μέσω του στερεοφωνικού σας συστήματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.