Χρησιμοποιήστε τη βάση για σύνδεση στο στερεοφωνικό για έξοχο ήχο

Απολαύστε τη μουσική του player σας μέσα από τα απίθανα ηχεία του στερεοφωνικού σας συστήματος. Απλά συνδέστε τη βάση στο στερεοφωνικό σας μέσω του καλωδίου ήχου. Μόλις τοποθετήσετε το player στη βάση σύνδεσης, η μουσική αναπαράγεται μέσω του στερεοφωνικού σας συστήματος.