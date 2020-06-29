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Μη διαθέσιμο πλέον
DLP3533/00
Δέκτης Bluetooth με υποδοχή σύνδεσης AUX 3,5 χιλ.
Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου με αυτήν τη συσκευή Bluetooth, για να ακούτε μουσική και να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις. Σταθερή σύνδεση με κρυστάλλινο ήχο. Έκδοση Bluetooth: 5.0. Βύσμα εξόδου 3,5 χιλ.
Συνδεσιμότητα Bluetooth
3,5 χιλ. (Α)
Μείνετε συνδεδεμένοι σε ακτίνα 10 μέτρων χωρίς εμπόδια. Προϊόν με ενσωματωμένη μπαταρία χωρητικότητας 145 mAh. Παροχή 8 ωρών αναπαραγωγής ήχου ή 10 ωρών ομιλίας στο τηλέφωνο. Φορτίστε την μπαταρία με τη θύρα Micro USB.
Απολαύστε τη μουσική του player σας μέσα από τα απίθανα ηχεία του στερεοφωνικού σας συστήματος. Απλά συνδέστε τη βάση στο στερεοφωνικό σας μέσω του καλωδίου ήχου. Μόλις τοποθετήσετε το player στη βάση σύνδεσης, η μουσική αναπαράγεται μέσω του στερεοφωνικού σας συστήματος.
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