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DLP2711CB/00
Λεπτό και πανίσχυρο power bank
Μεγάλη χωρητικότητα 10.000 mAh με ασφαλή μπαταρία πολυμερών λιθίου. Τέλος στην αναστάτωση όταν ξεμένει το κινητό σας από μπαταρία! Υποστηρίζεται γρήγορη διπλή φόρτιση QC 3.0 και PD3.0 από τις θύρες USB-A και USB-C.
10000 mAh
Θύρες φόρτισης USB A και USB C
QC 3.0 και PD 3.0
PPS
Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.
Η διακριτική λυχνία LED διαθέτει απαλό φωτισμό που επιβεβαιώνει με μια ματιά ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
Το PPS (Programmable Power Supply – Προγραμματιζόμενη τροφοδοσία ρεύματος) είναι ένα πρότυπο τεχνολογίας γρήγορης φόρτισης για συσκευές USB-C. Αυτή η τεχνολογία προσαρμόζει την τάση και την ένταση του ρεύματος σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης της συσκευής, τροφοδοτώντας την με μέγιστη ισχύ. Πρόκειται για έναν έξυπνο τρόπο να μειώσετε με ασφάλεια τον χρόνο φόρτισης.
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