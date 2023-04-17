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USB power bank

DLP2711CB/00

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

Μεγάλη χωρητικότητα 10.000 mAh με ασφαλή μπαταρία πολυμερών λιθίου. Τέλος στην αναστάτωση όταν ξεμένει το κινητό σας από μπαταρία! Υποστηρίζεται γρήγορη διπλή φόρτιση QC 3.0 και PD3.0 από τις θύρες USB-A και USB-C.

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Λεπτό και πανίσχυρο power bank

  • 10000 mAh

  • Θύρες φόρτισης USB A και USB C

  • QC 3.0 και PD 3.0

  • PPS

Λειτουργεί παντού - ιδανικό για όταν δεν βρίσκεστε κοντά σε πηγή τροφοδοσίας

Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.

Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας

Η διακριτική λυχνία LED διαθέτει απαλό φωτισμό που επιβεβαιώνει με μια ματιά ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Φόρτιση με USB-C και Programmable Power Supply (PPS)

Το PPS (Programmable Power Supply – Προγραμματιζόμενη τροφοδοσία ρεύματος) είναι ένα πρότυπο τεχνολογίας γρήγορης φόρτισης για συσκευές USB-C. Αυτή η τεχνολογία προσαρμόζει την τάση και την ένταση του ρεύματος σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης της συσκευής, τροφοδοτώντας την με μέγιστη ισχύ. Πρόκειται για έναν έξυπνο τρόπο να μειώσετε με ασφάλεια τον χρόνο φόρτισης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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