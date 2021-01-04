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Μη διαθέσιμο πλέον
DLP2710/00
Λεπτό και πανίσχυρο power bank
Μεγάλη χωρητικότητα 10000 mAh με ασφαλή μπαταρία πολυμερούς λιθίου. Πείτε αντίο στην ταλαιπωρία όταν το κινητό σας ξεμένει από μπαταρία. Η θύρα USB-C μεγιστοποιεί την ισχύ φόρτισης του power bank.
10000 mAh
2 θύρες φόρτισης USB
Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση
2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών
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