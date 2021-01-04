Λεπτό και πανίσχυρο power bank

Μεγάλη χωρητικότητα 10000 mAh με ασφαλή μπαταρία πολυμερούς λιθίου. Πείτε αντίο στην ταλαιπωρία όταν το κινητό σας ξεμένει από μπαταρία. Η θύρα USB-C μεγιστοποιεί την ισχύ φόρτισης του power bank.