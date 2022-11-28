Επιτοίχιος φορτιστής με 2 θύρες USB-C και USB-A

Φορτίστε το laptop σας και τις πιο σύγχρονες συσκευές από μια θύρα USB-C. Η συσκευή υποστηρίζει μονάδες PD3.0 και QC 4+ για ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου φόρτισης. Με τη θύρα USB-A μπορείτε να φορτίζετε ταυτόχρονα τις υπόλοιπες συσκευές σας. Διαθέσιμο με αποσπώμενα βύσματα EU, UK και AU.