2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
DLP2682CW/00
Επιτοίχιος φορτιστής με 2 θύρες USB-C και USB-A
Φορτίστε το laptop σας και τις πιο σύγχρονες συσκευές από μια θύρα USB-C. Η συσκευή υποστηρίζει μονάδες PD3.0 και QC 4+ για ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου φόρτισης. Με τη θύρα USB-A μπορείτε να φορτίζετε ταυτόχρονα τις υπόλοιπες συσκευές σας. Διαθέσιμο με αποσπώμενα βύσματα EU, UK και AU.
Θύρες φόρτισης USB A και USB C
Παροχή ρεύματος
QC 4+
PPS
Το USB-C είναι το πιο πρόσφατο πρότυπο στις συνδέσεις φόρτισης και χρησιμοποιείται πλέον σε κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα, κάμερες και tablet. Το PD (Power Delivery) είναι το πρότυπο USB για την παροχή ρεύματος, το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη ισχύ και γρήγορη φόρτιση.
Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση
Οι επιτοίχιοι φορτιστές που υιοθετούν την τεχνολογία GAN (Gallium Nitride, νιτρίδιο του γαλλίου) χρησιμοποιούν λιγότερα ηλεκτρικά εξαρτήματα με καλύτερη απόδοση θερμότητας. Οι φορτιστές μικρών διαστάσεων μπορούν να παρέχουν περισσότερη ισχύ με πιο γρήγορους χρόνους φόρτισης. Η αυξημένη ισχύς μπορεί να καλύψει τους σύγχρονους φορητούς υπολογιστές με σύνδεση USB-C.
Κριτικές