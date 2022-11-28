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Επιτοίχιος φορτιστής

DLP2682CW/00

Επιτοίχιος φορτιστής με 2 θύρες USB-C και USB-A

Φορτίστε το laptop σας και τις πιο σύγχρονες συσκευές από μια θύρα USB-C. Η συσκευή υποστηρίζει μονάδες PD3.0 και QC 4+ για ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου φόρτισης. Με τη θύρα USB-A μπορείτε να φορτίζετε ταυτόχρονα τις υπόλοιπες συσκευές σας. Διαθέσιμο με αποσπώμενα βύσματα EU, UK και AU.

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65W με QC 4+ και PD 3.0

Επιτοίχιος φορτιστής με 2 θύρες USB-C και USB-A

  • Θύρες φόρτισης USB A και USB C

  • Παροχή ρεύματος

  • QC 4+

  • PPS

Θύρα USB-C με υποστήριξη Power Delivery

Το USB-C είναι το πιο πρόσφατο πρότυπο στις συνδέσεις φόρτισης και χρησιμοποιείται πλέον σε κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα, κάμερες και tablet. Το PD (Power Delivery) είναι το πρότυπο USB για την παροχή ρεύματος, το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη ισχύ και γρήγορη φόρτιση.

Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση

Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση

Επιτοίχιος φορτιστής με τεχνολογία GaN

Οι επιτοίχιοι φορτιστές που υιοθετούν την τεχνολογία GAN (Gallium Nitride, νιτρίδιο του γαλλίου) χρησιμοποιούν λιγότερα ηλεκτρικά εξαρτήματα με καλύτερη απόδοση θερμότητας. Οι φορτιστές μικρών διαστάσεων μπορούν να παρέχουν περισσότερη ισχύ με πιο γρήγορους χρόνους φόρτισης. Η αυξημένη ισχύς μπορεί να καλύψει τους σύγχρονους φορητούς υπολογιστές με σύνδεση USB-C.

Τεχνικές προδιαγραφές

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