Επιτοίχιος φορτιστής ταξιδιού με θύρες 1C 1A

Ιδανικός για ταξίδια, περιλαμβάνει 4 εναλλάξιμα βύσματα και θήκη μεταφοράς. Φορτίστε τις πιο σύγχρονες συσκευές από τη θύρα USB-C με υποστήριξη PD για βελτιστοποίηση της ισχύος φόρτισης και ελαχιστοποίηση του χρόνου φόρτισης. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB-A για να φορτίσετε ταυτόχρονα τις άλλες συσκευές σας.