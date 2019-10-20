2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
DLP2621T/00
Επιτοίχιος φορτιστής ταξιδιού με θύρες 1C 1A
Ιδανικός για ταξίδια, περιλαμβάνει 4 εναλλάξιμα βύσματα και θήκη μεταφοράς. Φορτίστε τις πιο σύγχρονες συσκευές από τη θύρα USB-C με υποστήριξη PD για βελτιστοποίηση της ισχύος φόρτισης και ελαχιστοποίηση του χρόνου φόρτισης. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB-A για να φορτίσετε ταυτόχρονα τις άλλες συσκευές σας.
Ισχύς εξόδου 30 W
Παροχή ρεύματος
2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών
Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση
Κριτικές