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Μη διαθέσιμο πλέον
DLP2610T/00
Φορτιστής ταξιδίου USB
Η γρήγορη φόρτιση που χρειάζεστε. Επιτοίχιος φορτιστής με 2 θύρες USB: έξοδο 1 A + 2,1 A 15,5 W.
Κιτ φόρτισης
Δύο θύρες USB
Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση
Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony
2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών
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