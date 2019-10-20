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Μη διαθέσιμο πλέον
DLP2521L/00
Φορτιστής αυτοκινήτου με θύρες 1C 1A
Φορτίστε το iPhone τελευταίας τεχνολογίας από τη θύρα USB-C με υποστήριξη PD για βελτιστοποίηση της ισχύος φόρτισης και ελαχιστοποίηση του χρόνου φόρτισης. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB-A για να φορτίσετε ταυτόχρονα τις άλλες συσκευές σας. Περιλαμβάνεται καλώδιο USB C σε Lightning μήκους 1 μέτρου.
Θύρες φόρτισης USB A και USB C
Παροχή ρεύματος
Μεταλλικό περίβλημα
2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών
Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση
Το USB-C είναι η πιο σύγχρονη σύνδεση φόρτισης και χρησιμοποιείται πλέον σε κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα, κάμερες εξωτερικού χώρου και tablet. Το PD (Power Delivery) είναι το πρότυπο USB για την παροχή ρεύματος, το οποίο καθορίζει το πρότυπο για παροχή ρεύματος 15 W, 27 W, 45 W ή και 100 W.
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