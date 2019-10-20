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Μη διαθέσιμο πλέον

Φορτιστής αυτοκινήτου

DLP2521L/00

Φορτιστής αυτοκινήτου με θύρες 1C 1A

Φορτίστε το iPhone τελευταίας τεχνολογίας από τη θύρα USB-C με υποστήριξη PD για βελτιστοποίηση της ισχύος φόρτισης και ελαχιστοποίηση του χρόνου φόρτισης. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB-A για να φορτίσετε ταυτόχρονα τις άλλες συσκευές σας. Περιλαμβάνεται καλώδιο USB C σε Lightning μήκους 1 μέτρου.

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Ισχύς εξόδου 36 W με τεχνολογία Power Delivery

Φορτιστής αυτοκινήτου με θύρες 1C 1A

  • Θύρες φόρτισης USB A και USB C

  • Παροχή ρεύματος

  • Μεταλλικό περίβλημα

2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών

2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών

Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση

Έξυπνη προστασία από υπερθέρμανση, υπέρταση και υπερένταση

Θύρα USB-C με υποστήριξη Power Delivery

Το USB-C είναι η πιο σύγχρονη σύνδεση φόρτισης και χρησιμοποιείται πλέον σε κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα, κάμερες εξωτερικού χώρου και tablet. Το PD (Power Delivery) είναι το πρότυπο USB για την παροχή ρεύματος, το οποίο καθορίζει το πρότυπο για παροχή ρεύματος 15 W, 27 W, 45 W ή και 100 W.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.