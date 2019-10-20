Θύρα USB-C με υποστήριξη Power Delivery

Το USB-C είναι η πιο σύγχρονη σύνδεση φόρτισης και χρησιμοποιείται πλέον σε κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα, κάμερες εξωτερικού χώρου και tablet. Το PD (Power Delivery) είναι το πρότυπο USB για την παροχή ρεύματος, το οποίο καθορίζει το πρότυπο για παροχή ρεύματος 15 W, 27 W, 45 W ή και 100 W.