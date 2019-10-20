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Μη διαθέσιμο πλέον

Φορτιστής αυτοκινήτου

DLP2520/00

Διπλός φορτιστής αυτοκινήτου USB

Φορτίζει ταχύτατα ένα κινητό τηλέφωνο ταυτόχρονα με ένα tablet, ώστε να είστε έτοιμοι στο λεπτό ακόμα και εν κινήσει. Η λειτουργία Smart Protection προστατεύει την πολύτιμη συσκευή σας από τυχόν βλάβες. Συνολική ισχύς 3,1 Α με μέγιστη έξοδο ισχύος 15,5 W.

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Μέγιστη έξοδος 15,5W

Διπλός φορτιστής αυτοκινήτου USB

  • 2 θύρες φόρτισης USB

2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών

2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών

Φορτίστε από την πρίζα 12V του αυτοκινήτου

Ο συμπαγής φορτιστής συνδέεται στην πρίζα 12V του αυτοκινήτου και τη συσκευή σας για εύκολη και πρακτική φόρτιση εν κινήσει.

Συμβατότητα με tablet, smartphone και με τις περισσότερες συσκευές USB

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.