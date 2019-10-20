2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
DLP2520/00
Διπλός φορτιστής αυτοκινήτου USB
Φορτίζει ταχύτατα ένα κινητό τηλέφωνο ταυτόχρονα με ένα tablet, ώστε να είστε έτοιμοι στο λεπτό ακόμα και εν κινήσει. Η λειτουργία Smart Protection προστατεύει την πολύτιμη συσκευή σας από τυχόν βλάβες. Συνολική ισχύς 3,1 Α με μέγιστη έξοδο ισχύος 15,5 W.
2 θύρες φόρτισης USB
2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών
Ο συμπαγής φορτιστής συνδέεται στην πρίζα 12V του αυτοκινήτου και τη συσκευή σας για εύκολη και πρακτική φόρτιση εν κινήσει.
Κριτικές