Διπλός φορτιστής αυτοκινήτου USB

Φορτίζει ταχύτατα ένα κινητό τηλέφωνο ταυτόχρονα με ένα tablet, ώστε να είστε έτοιμοι στο λεπτό ακόμα και εν κινήσει. Η λειτουργία Smart Protection προστατεύει την πολύτιμη συσκευή σας από τυχόν βλάβες. Συνολική ισχύς 3,1 Α με μέγιστη έξοδο ισχύος 15,5 W.