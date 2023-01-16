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DLP1930CW/00
Πανίσχυρο power bank
Αποκτήστε ρεύμα όπου και όποτε θέλετε, με μεγάλη χωρητικότητα 30.000 mAh για έως και περισσότερη από 1 πλήρη φόρτιση. 3 θύρες USB με USB-A και USB-C. Φορτίστε γρήγορα τη συσκευή σας με USB-C PD3.0 μέγ. 20W ή θύρα USB-A με QC3/0 μέγ. εξόδου 18W.
30000mAh
Θύρες φόρτισης USB A και USB C
QC 3.0 και PD
Λευκό
Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.
Αυτή η φορητή πηγή τροφοδοσίας σας προσφέρει αρκετή ενέργεια για περισσότερες από δύο πλήρεις επαναφορτίσεις εν κινήσει. Πάρτε τη μαζί σας όταν ταξιδεύετε για εφεδρική ενέργεια όποτε τη χρειάζεστε.
Οθόνη LCD για ένδειξη ισχύος
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