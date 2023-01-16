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  • Πανίσχυρο power bank
  • Πανίσχυρο power bank
  • Πανίσχυρο power bank
  • Πανίσχυρο power bank
  • Πανίσχυρο power bank
  • Πανίσχυρο power bank

USB power bank

DLP1930CB/00

Πανίσχυρο power bank

Αποκτήστε ρεύμα όπου και όποτε θέλετε, με μεγάλη χωρητικότητα 30.000 mAh για έως και περισσότερη από 1 πλήρη φόρτιση. 3 θύρες USB με USB-A και USB-C. Φορτίστε γρήγορα τη συσκευή σας με USB-C PD3.0 μέγ. 20W ή θύρα USB-A με QC3/0 μέγ. εξόδου 18W.

Δείτε όλα τα οφέλη

με τις φορητές εφεδρικές μπαταρίες

Πανίσχυρο power bank

  • 30000mAh

  • Θύρες φόρτισης USB A και USB C

  • QC 3.0 και PD

  • Μαύρο

Λειτουργεί παντού - ιδανικό για όταν δεν βρίσκεστε κοντά σε πηγή τροφοδοσίας

Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.

Φορτίστε τις συσκευές σας όσες φορές θέλετε εν κινήσει

Αυτή η φορητή πηγή τροφοδοσίας σας προσφέρει αρκετή ενέργεια για περισσότερες από δύο πλήρεις επαναφορτίσεις εν κινήσει. Πάρτε τη μαζί σας όταν ταξιδεύετε για εφεδρική ενέργεια όποτε τη χρειάζεστε.

Οθόνη LCD για ένδειξη ισχύος

Οθόνη LCD για ένδειξη ισχύος

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.