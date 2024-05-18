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Λεπτό και πανίσχυρο power bank
Μεγάλη χωρητικότητα 10000 mAh με ασφαλή μπαταρία πολυμερών λιθίου. Πείτε αντίο στην ταλαιπωρία όταν το κινητό σας ξεμένει από μπαταρία. Διαθέτει γρήγορη φόρτιση USB-C 3A και διπλή θύρα USB-A για να φορτίζετε συσκευές τελευταίας τεχνολογίας.
10000 mAh
Θύρες φόρτισης USB A και USB C
Μπαταρία πολυμερών λιθίου
Ασημί
Η διακριτική λυχνία LED διαθέτει απαλό φωτισμό που επιβεβαιώνει με μια ματιά ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ValeM
18/05/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
great product
recommend, worth the price, battery last long(3-4 phone fully charging)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DLP1810CV USB power bank
Ημερομηνία χρήσης 2023-05-18
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DLP1810CV USB power bank
Ημερομηνία χρήσης 2023-05-18