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DLP1810CB/00
10000 mAh
Θύρες φόρτισης USB A και USB C
Μπαταρία πολυμερών λιθίου
Μαύρο
Η διακριτική λυχνία LED διαθέτει απαλό φωτισμό που επιβεβαιώνει με μια ματιά ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.
1.0
από 5
3
Κριτικές
Spitzname-0815
02/05/2025
Deutschland
Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!
Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!
Η αξιολογηση έγινε για DLP1810CB USB-Powerbank
Date of Use 2025-04-02
Η αξιολογηση έγινε για DLP1810CB USB-Powerbank
Date of Use 2025-04-02
The Netherlands
17/04/2025
Nederland
Nieuw product, maar werkt niet!
Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.
Πλεονεκτήματα
Geen
Μειονεκτήματα
Het werkt niet terwijl het nieuw is!
Η αξιολογηση έγινε για DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2025-03-17
Η αξιολογηση έγινε για DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2025-03-17
Treecloser
30/03/2024
Nederland
Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips
Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar
Πλεονεκτήματα
N.v.t.
Μειονεκτήματα
Functioneert niet
Η αξιολογηση έγινε για DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2024-02-29
Η αξιολογηση έγινε για DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2024-02-29