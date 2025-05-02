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  • Λεπτό και πανίσχυρο power bank
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  • Λεπτό και πανίσχυρο power bank
  • Λεπτό και πανίσχυρο power bank
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  • Λεπτό και πανίσχυρο power bank

USB power bank

DLP1810CB/00

1
| (3) Κριτικές
Λεπτό και πανίσχυρο power bank
Μεγάλη χωρητικότητα 10000 mAh με ασφαλή μπαταρία πολυμερών λιθίου. Πείτε αντίο στην ταλαιπωρία όταν το κινητό σας ξεμένει από μπαταρία. Διαθέτει γρήγορη φόρτιση USB-C 3A και διπλή θύρα USB-A για να φορτίζετε συσκευές τελευταίας τεχνολογίας.
Δείτε όλα τα οφέλη

με τις φορητές εφεδρικές μπαταρίες

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

  • 10000 mAh

  • Θύρες φόρτισης USB A και USB C

  • Μπαταρία πολυμερών λιθίου

  • Μαύρο

Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας

Η διακριτική λυχνία LED διαθέτει απαλό φωτισμό που επιβεβαιώνει με μια ματιά ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Λειτουργεί παντού - ιδανικό για όταν δεν βρίσκεστε κοντά σε πηγή τροφοδοσίας

Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.

Γρήγορη φόρτιση 5V/3A

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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1.0

από 5

3

Κριτικές

5
4
3
2

02/05/2025

Deutschland

Deutschland

Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!

Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!

Η αξιολογηση έγινε για DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

Η αξιολογηση έγινε για DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

17/04/2025

Nederland

Nederland

Nieuw product, maar werkt niet!

Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.

Πλεονεκτήματα

Geen

Μειονεκτήματα

Het werkt niet terwijl het nieuw is!

Η αξιολογηση έγινε για DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

Η αξιολογηση έγινε για DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

30/03/2024

Nederland

Nederland

Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips

Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar

Πλεονεκτήματα

N.v.t.

Μειονεκτήματα

Functioneert niet

Η αξιολογηση έγινε για DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

Η αξιολογηση έγινε για DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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