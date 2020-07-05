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Μη διαθέσιμο πλέον

USB power bank

DLP1013M/00

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

Μεγάλη χωρητικότητα 10000 mAh με ασφαλή μπαταρία πολυμερών λιθίου. Πείτε αντίο στην ταλαιπωρία όταν το κινητό σας ξεμένει από μπαταρία. 2 έξοδοι USB

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Μεταλλική θήκη

Λεπτό και πανίσχυρο power bank

  • 10000 mAh

  • 2 θύρες φόρτισης USB

  • Μπαταρία πολυμερών λιθίου

Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας

Η διακριτική λυχνία LED διαθέτει απαλό φωτισμό που επιβεβαιώνει με μια ματιά ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών

2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών

Θύρα γρήγορης φόρτισης 5V/2,1A

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.