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Μη διαθέσιμο πλέον
DLP1013M/00
Λεπτό και πανίσχυρο power bank
Μεγάλη χωρητικότητα 10000 mAh με ασφαλή μπαταρία πολυμερών λιθίου. Πείτε αντίο στην ταλαιπωρία όταν το κινητό σας ξεμένει από μπαταρία. 2 έξοδοι USB
10000 mAh
2 θύρες φόρτισης USB
Μπαταρία πολυμερών λιθίου
Η διακριτική λυχνία LED διαθέτει απαλό φωτισμό που επιβεβαιώνει με μια ματιά ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών
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