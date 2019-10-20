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Μη διαθέσιμο πλέον
DLP1011Q/00
Λεπτό και πανίσχυρο power bank
Μεγάλη χωρητικότητα 10000 mAh με ασφαλή μπαταρία πολυμερούς λιθίου. Πείτε αντίο στην ταλαιπωρία όταν το κινητό σας ξεμένει από μπαταρία. Η θύρα USB-C με τεχνολογία PD μεγιστοποιεί την ισχύ φόρτισης της συσκευής τελευταίας τεχνολογίας. Η τεχνολογία ασύρματης φόρτισης Qi σάς επιτρέπει να φορτίζετε ασύρματα τις συσκευές Qi σας.
10000 mAh
Ασύρματη φόρτιση Qi
Η διακριτική λυχνία LED διαθέτει απαλό φωτισμό που επιβεβαιώνει με μια ματιά ότι η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε κοντά σε φορτιστή τοίχου ή αυτοκινήτου, μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία της συσκευής σας με το πρακτικό σετ μπαταριών. Το έξυπνο σετ μπαταριών παρέχει πρώτα τροφοδοσία, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το σετ μετά από τη χρήση και να εξακολουθήσει η μπαταρία της συσκευής σας να είναι πλήρως φορτισμένη.
2 θύρες USB για ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών
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