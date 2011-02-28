2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
DLN1774/10
Εξαιρετικά λεπτή θήκη
Αυτή η λεπτή θήκη με το σκληρό περίβλημα διαθέτει ελαφριά αλλά ισχυρή κατασκευή, για ανθεκτική προστασία του iPad και εύκολη φορητότητα. Το σκληρό πλαστικό προστατεύει την πίσω όψη και τις άκρες της συσκευής, προσφέροντας απόλυτη πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου.
για iPad 2
Τα ανοίγματα στη θήκη επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση σε όλα τα πλήκτρα ελέγχου και την υποδοχή σύνδεσης βάσης για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ παράλληλα την προστατεύετε στο εσωτερικό της θήκης.
Αυτή η θήκη σκληρού περιβλήματος έχει κατασκευαστεί από ανθεκτικό πολυάνθρακα για αξιόπιστη προστασία της συσκευής σας και ευκρινή προβολή.
Η θήκη είναι κατασκευασμένη από ένα ανθεκτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζει απόλυτα με τη συσκευή σας. Η θήκη τοποθετείται εύκολα και γρήγορα, και προσθέτει ένα στρώμα προστασίας στη συσκευή σας.