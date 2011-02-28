Εύκολη και γρήγορη προστασία στη στιγμή

Η θήκη είναι κατασκευασμένη από ένα ανθεκτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζει απόλυτα με τη συσκευή σας. Η θήκη τοποθετείται εύκολα και γρήγορα, και προσθέτει ένα στρώμα προστασίας στη συσκευή σας.