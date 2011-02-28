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Μη διαθέσιμο πλέον

Θήκη σκληρού περιβλήματος

DLN1774/10

Εξαιρετικά λεπτή θήκη

Αυτή η λεπτή θήκη με το σκληρό περίβλημα διαθέτει ελαφριά αλλά ισχυρή κατασκευή, για ανθεκτική προστασία του iPad και εύκολη φορητότητα. Το σκληρό πλαστικό προστατεύει την πίσω όψη και τις άκρες της συσκευής, προσφέροντας απόλυτη πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου.

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για ενισχυμένη προστασία

Εξαιρετικά λεπτή θήκη

  • για iPad 2

Πρόσβαση σε όλα τα πλήκτρα ελέγχου και την υποδοχή σύνδεσης βάσης

Τα ανοίγματα στη θήκη επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση σε όλα τα πλήκτρα ελέγχου και την υποδοχή σύνδεσης βάσης για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ παράλληλα την προστατεύετε στο εσωτερικό της θήκης.

Διαφανής πολυανθρακική θήκη

Αυτή η θήκη σκληρού περιβλήματος έχει κατασκευαστεί από ανθεκτικό πολυάνθρακα για αξιόπιστη προστασία της συσκευής σας και ευκρινή προβολή.

Εύκολη και γρήγορη προστασία στη στιγμή

Η θήκη είναι κατασκευασμένη από ένα ανθεκτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζει απόλυτα με τη συσκευή σας. Η θήκη τοποθετείται εύκολα και γρήγορα, και προσθέτει ένα στρώμα προστασίας στη συσκευή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.