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  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Θήκη μαλακού περιβλήματος

DLN1773/10

Τέλεια εφαρμογή

Αυτή η μαλακή και ευλύγιστη θήκη διαθέτει σχεδίαση που αγκαλιάζει το iPad σας, με εύκολη πρόσφυση και άψογη εφαρμογή. Το διαφανές υλικό ShockStop απορροφά τους κραδασμούς και προφυλάσσει τη συσκευή σας, προσφέροντας συγχρόνως πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τις θύρες.

Δείτε όλα τα οφέλη

για προστασία και πρόσφυση του iPad

Τέλεια εφαρμογή

  • για iPad 2

Αντικραδασμική θήκη για σταθερό χειρισμό

Αυτή η θήκη έχει κατασκευαστεί από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη, ελαστομερές υψηλής απόδοσης που προσφέρει σταθερό χειρισμό και απορρόφηση των κραδασμών σε μία μοναδική θήκη.

Προστατευτικό περίβλημα για τις γωνίες και την πρόσοψη

Αυτή η θήκη περιβάλλει τη συσκευή, παρέχοντας προστασία στις γωνίες και περιμετρικά της πρόσοψης της συσκευής.

Πλήρης λειτουργικότητα iPad και προστασία

Το iPad είναι πλήρως λειτουργικό, ενώ ταυτόχρονα παραμένει προστατευμένο μέσα στη θήκη που διαθέτει ανοίγματα για το διακόπτη ενεργοποίησης/αυτόματης διακοπής λειτουργίας, την υποδοχή βάσης σύνδεσης και το ηχείο.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Εμπορικό φυλλάδιο τοπικής προσαρμογής

  • PDF αρχείο, 489.7 kB
  • 3 December 2023

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.