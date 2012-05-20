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Μη διαθέσιμο πλέον
Τέλεια εφαρμογή
Αυτή η μαλακή και ευλύγιστη θήκη διαθέτει σχεδίαση που αγκαλιάζει το iPad σας, με εύκολη πρόσφυση και άψογη εφαρμογή. Το διαφανές υλικό ShockStop απορροφά τους κραδασμούς και προφυλάσσει τη συσκευή σας, προσφέροντας συγχρόνως πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τις θύρες.
για iPad 2
Αυτή η θήκη έχει κατασκευαστεί από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη, ελαστομερές υψηλής απόδοσης που προσφέρει σταθερό χειρισμό και απορρόφηση των κραδασμών σε μία μοναδική θήκη.
Αυτή η θήκη περιβάλλει τη συσκευή, παρέχοντας προστασία στις γωνίες και περιμετρικά της πρόσοψης της συσκευής.
Το iPad είναι πλήρως λειτουργικό, ενώ ταυτόχρονα παραμένει προστατευμένο μέσα στη θήκη που διαθέτει ανοίγματα για το διακόπτη ενεργοποίησης/αυτόματης διακοπής λειτουργίας, την υποδοχή βάσης σύνδεσης και το ηχείο.