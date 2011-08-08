ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

Θήκη μεταφοράς

DLN1769/10

Προστασία με άνετη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς

Πρακτικότητα καθ' οδόν. Αυτή η λεπτή θήκη είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό νάιλον με μαλακή εσωτερική επιφάνεια και προστατεύει είτε ως τσάντα μεταφοράς είτε ως θήκη μέσα στην τσάντα σας. Το προσαρμοζόμενο λουράκι φοριέται άνετα αλλά μπορεί επίσης να τυλιχτεί γύρω από το υποστήριγμα κεφαλής για προβολή μέσα στο αυτοκίνητο!

Δείτε όλα τα οφέλη

με πολυλειτουργική χρήση

Προστασία με άνετη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς

  • για iPad και iPad 2

Μοντέρνο νάιλον εξωτερικό

Αυτή η θήκη έχει κατασκευαστεί από κομψό ανθεκτικό νάιλον για προστασία της συσκευής σας -- με στυλ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη μεταφοράς μόνη της ή να την τοποθετήσετε στην τσάντα σας

Μεταφέρετε τη συσκευή σας στη θήκη για προστασία καθ' οδόν ή χρησιμοποιήστε τη ως επιπλέον προστασία μέσα στην τσάντα ή το σακίδιό σας.

Επεκτάσιμη εσωτερική θήκη με φερμουάρ για ταυτότητα, κλειδιά ή μετρητά

Η επεκτάσιμη εσωτερική θήκη που ασφαλίζει με λεπτό φερμουάρ χρησιμεύει για τη φύλαξη ταυτότητας, μετρητών ή κλειδιών.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.