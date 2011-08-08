Προστασία με άνετη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς

Πρακτικότητα καθ' οδόν. Αυτή η λεπτή θήκη είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό νάιλον με μαλακή εσωτερική επιφάνεια και προστατεύει είτε ως τσάντα μεταφοράς είτε ως θήκη μέσα στην τσάντα σας. Το προσαρμοζόμενο λουράκι φοριέται άνετα αλλά μπορεί επίσης να τυλιχτεί γύρω από το υποστήριγμα κεφαλής για προβολή μέσα στο αυτοκίνητο!