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Μη διαθέσιμο πλέον
DLN1769/10
Προστασία με άνετη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς
Πρακτικότητα καθ' οδόν. Αυτή η λεπτή θήκη είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό νάιλον με μαλακή εσωτερική επιφάνεια και προστατεύει είτε ως τσάντα μεταφοράς είτε ως θήκη μέσα στην τσάντα σας. Το προσαρμοζόμενο λουράκι φοριέται άνετα αλλά μπορεί επίσης να τυλιχτεί γύρω από το υποστήριγμα κεφαλής για προβολή μέσα στο αυτοκίνητο!
για iPad και iPad 2
Αυτή η θήκη έχει κατασκευαστεί από κομψό ανθεκτικό νάιλον για προστασία της συσκευής σας -- με στυλ.
Μεταφέρετε τη συσκευή σας στη θήκη για προστασία καθ' οδόν ή χρησιμοποιήστε τη ως επιπλέον προστασία μέσα στην τσάντα ή το σακίδιό σας.
Η επεκτάσιμη εσωτερική θήκη που ασφαλίζει με λεπτό φερμουάρ χρησιμεύει για τη φύλαξη ταυτότητας, μετρητών ή κλειδιών.
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