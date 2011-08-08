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Μη διαθέσιμο πλέον
DLN1765/10
Κομψή θήκη με αφρώδες επίθεμα
Αυτή η θήκη παρέχει απόλυτη προστασία και λειτουργικότητα. Διαθέτει αφρώδες επίθεμα που χρησιμοποιείται επίσης σαν βάση για hands free λειτουργία, με πολλαπλές γωνίες θέασης σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η λεπτή εσωτερική θήκη είναι αποσπώμενη, για λεπτή προστασία καθ' οδόν.
για iPad 2
Η αποσπώμενη εσωτερική θήκη μπορεί να ρυθμιστεί σε οριζόντια ή κατακόρυφη λειτουργία προβολής, για πιο ευέλικτη hands-free προβολή.
Αυτή η θήκη διαθέτει χνουδωτό, ενισχυμένο σώμα, ειδικά σχεδιασμένο για να προστατεύει το εύθραυστο μπροστινό μέρος της οθόνης της συσκευής σας.
Η εσωτερική επένδυση της θήκης διαθέτει λεπτές ραβδώσεις που προσφέρουν πολλές επιλογές για να βρείτε την ιδανική γωνία θέασης.
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