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Μη διαθέσιμο πλέον

Θήκη με αφρώδες επίθεμα

DLN1765/10

Κομψή θήκη με αφρώδες επίθεμα

Αυτή η θήκη παρέχει απόλυτη προστασία και λειτουργικότητα. Διαθέτει αφρώδες επίθεμα που χρησιμοποιείται επίσης σαν βάση για hands free λειτουργία, με πολλαπλές γωνίες θέασης σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η λεπτή εσωτερική θήκη είναι αποσπώμενη, για λεπτή προστασία καθ' οδόν.

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που μετατρέπεται σε βάση δύο κατευθύνσεων

Κομψή θήκη με αφρώδες επίθεμα

  • για iPad 2

Περιστρέψτε τη συσκευή από κάθετη σε οριζόντια θέση για ευέλικτη προβολή

Η αποσπώμενη εσωτερική θήκη μπορεί να ρυθμιστεί σε οριζόντια ή κατακόρυφη λειτουργία προβολής, για πιο ευέλικτη hands-free προβολή.

Κύριο σώμα με επίθεμα που προστατεύει το μπροστινό μέρος της οθόνης

Αυτή η θήκη διαθέτει χνουδωτό, ενισχυμένο σώμα, ειδικά σχεδιασμένο για να προστατεύει το εύθραυστο μπροστινό μέρος της οθόνης της συσκευής σας.

Σχεδιασμένη για να επιτρέπει πολλές γωνίες θέασης

Η εσωτερική επένδυση της θήκης διαθέτει λεπτές ραβδώσεις που προσφέρουν πολλές επιλογές για να βρείτε την ιδανική γωνία θέασης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.