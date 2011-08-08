Κομψή θήκη με αφρώδες επίθεμα

Αυτή η θήκη παρέχει απόλυτη προστασία και λειτουργικότητα. Διαθέτει αφρώδες επίθεμα που χρησιμοποιείται επίσης σαν βάση για hands free λειτουργία, με πολλαπλές γωνίες θέασης σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η λεπτή εσωτερική θήκη είναι αποσπώμενη, για λεπτή προστασία καθ' οδόν.