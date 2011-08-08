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Μη διαθέσιμο πλέον

Θήκη Folio

DLN1763/10

Ταξιδέψτε με στιλ συντροφιά με το iPad

Ταξιδέψτε με στιλ, με μια επενδεδυμένη θήκη folio από δερματίνη. Διαθέτει ενισχυμένο σώμα και κάλυμμα που μετατρέπεται εύκολα σε βάση για προβολή hands-free. Η μαλακή εσωτερική της επένδυση και η ενσωματωμένη βάση προστατεύουν το iPad σε κάθε σας μετακίνηση.

Δείτε όλα τα οφέλη

με μια θήκη folio που μετατρέπεται σε βάση

Ταξιδέψτε με στιλ συντροφιά με το iPad

  • για iPad 2

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη μεταφοράς μόνη της ή να την τοποθετήσετε στην τσάντα σας

Μεταφέρετε τη συσκευή σας στη θήκη για προστασία καθ' οδόν ή χρησιμοποιήστε τη ως επιπλέον προστασία μέσα στην τσάντα ή το σακίδιό σας.

Θήκη σε στυλ Folio

Η θήκη σε στυλ folio προστατεύει ολόκληρη τη συσκευή. Διαθέτει κάλυμμα που ανοίγει εύκολα ώστε να παρέχει βολική πρόσβαση όταν τη χρειάζεστε.

Το κάλυμμα μετατρέπεται σε βολική βάση

Το ασφαλές κάλυμμα διπλώνει προς τα πίσω και μετατρέπεται σε βάση για άνετη προβολή hands-free πάνω σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.