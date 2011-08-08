Ταξιδέψτε με στιλ συντροφιά με το iPad

Ταξιδέψτε με στιλ, με μια επενδεδυμένη θήκη folio από δερματίνη. Διαθέτει ενισχυμένο σώμα και κάλυμμα που μετατρέπεται εύκολα σε βάση για προβολή hands-free. Η μαλακή εσωτερική της επένδυση και η ενσωματωμένη βάση προστατεύουν το iPad σε κάθε σας μετακίνηση.