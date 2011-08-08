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Μη διαθέσιμο πλέον
DLN1763/10
Ταξιδέψτε με στιλ συντροφιά με το iPad
Ταξιδέψτε με στιλ, με μια επενδεδυμένη θήκη folio από δερματίνη. Διαθέτει ενισχυμένο σώμα και κάλυμμα που μετατρέπεται εύκολα σε βάση για προβολή hands-free. Η μαλακή εσωτερική της επένδυση και η ενσωματωμένη βάση προστατεύουν το iPad σε κάθε σας μετακίνηση.
για iPad 2
Μεταφέρετε τη συσκευή σας στη θήκη για προστασία καθ' οδόν ή χρησιμοποιήστε τη ως επιπλέον προστασία μέσα στην τσάντα ή το σακίδιό σας.
Η θήκη σε στυλ folio προστατεύει ολόκληρη τη συσκευή. Διαθέτει κάλυμμα που ανοίγει εύκολα ώστε να παρέχει βολική πρόσβαση όταν τη χρειάζεστε.
Το ασφαλές κάλυμμα διπλώνει προς τα πίσω και μετατρέπεται σε βάση για άνετη προβολή hands-free πάνω σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια.
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