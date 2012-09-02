Θήκη iPad εύκολης μεταφοράς

Μεταφέρετε εύκολα το iPad σας οπουδήποτε, με το Tri-layer Slim Folder. Η λεπτή του σχεδίαση σε στρώσεις περιλαμβάνει αφρολέξ με αεροθαλάμους για απορρόφηση των κραδασμών και ενιαία κατασκευή για μεγαλύτερη αντοχή. Το εσωτερικό που δεν αφήνει χνούδι αποτρέπει τις γρατζουνιές και διατηρεί τη συσκευή σας καθαρή.