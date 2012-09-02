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Μη διαθέσιμο πλέον

Λεπτή θήκη-φάκελος

DLN1762/10

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Θήκη iPad εύκολης μεταφοράς

Μεταφέρετε εύκολα το iPad σας οπουδήποτε, με το Tri-layer Slim Folder. Η λεπτή του σχεδίαση σε στρώσεις περιλαμβάνει αφρολέξ με αεροθαλάμους για απορρόφηση των κραδασμών και ενιαία κατασκευή για μεγαλύτερη αντοχή. Το εσωτερικό που δεν αφήνει χνούδι αποτρέπει τις γρατζουνιές και διατηρεί τη συσκευή σας καθαρή.

Δείτε όλα τα οφέλη

με τρία στρώματα προστασίας

Θήκη iPad εύκολης μεταφοράς

  • για iPad 2

Λιτή και κομψή σχεδίαση

Αυτή η θήκη έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη συσκευή σας με στυλ.

Χάρη στη λεπτή σχεδίαση χωράει εύκολα στην τσέπη σας

Αυτή η θήκη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επιπλέον προστασία χωρίς όγκο. Επομένως, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα τη συσκευή σας στην τσάντα ή το σακίδιό σας για προστασία εν κινήσει.

Πρακτική και κομψή σχεδίαση

Με πρακτική και κομψή σχεδίαση, χωράει οπουδήποτε και σας συνοδεύει παντού.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Εμπορικό φυλλάδιο τοπικής προσαρμογής

  • PDF αρχείο, 618 kB
  • 5 December 2023

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.