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Μη διαθέσιμο πλέον
Θήκη iPad εύκολης μεταφοράς
Μεταφέρετε εύκολα το iPad σας οπουδήποτε, με το Tri-layer Slim Folder. Η λεπτή του σχεδίαση σε στρώσεις περιλαμβάνει αφρολέξ με αεροθαλάμους για απορρόφηση των κραδασμών και ενιαία κατασκευή για μεγαλύτερη αντοχή. Το εσωτερικό που δεν αφήνει χνούδι αποτρέπει τις γρατζουνιές και διατηρεί τη συσκευή σας καθαρή.
για iPad 2
Αυτή η θήκη έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη συσκευή σας με στυλ.
Αυτή η θήκη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επιπλέον προστασία χωρίς όγκο. Επομένως, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα τη συσκευή σας στην τσάντα ή το σακίδιό σας για προστασία εν κινήσει.
Με πρακτική και κομψή σχεδίαση, χωράει οπουδήποτε και σας συνοδεύει παντού.