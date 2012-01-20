Βελτιωμένη προστασία iPad

Χρησιμοποιήστε τη θήκη Tri-layer ως αυτόνομη θήκη μεταφοράς για το iPad σας ή επωφεληθείτε από την κομψή της σχεδίαση και τοποθετήστε την στην τσάντα σας. Η ανθεκτική εξωτερική επίστρωση, το μεσαίο στρώμα αφρολέξ με αεροθαλάμους και το μαλακό εσωτερικό που δεν αφήνει χνούδι προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία στο iPad σας.