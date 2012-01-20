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Μη διαθέσιμο πλέον
DLN1761/10
Βελτιωμένη προστασία iPad
Χρησιμοποιήστε τη θήκη Tri-layer ως αυτόνομη θήκη μεταφοράς για το iPad σας ή επωφεληθείτε από την κομψή της σχεδίαση και τοποθετήστε την στην τσάντα σας. Η ανθεκτική εξωτερική επίστρωση, το μεσαίο στρώμα αφρολέξ με αεροθαλάμους και το μαλακό εσωτερικό που δεν αφήνει χνούδι προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία στο iPad σας.
για iPad 2
Αυτή η θήκη έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη συσκευή σας με στυλ.
Αυτή η θήκη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επιπλέον προστασία χωρίς όγκο. Επομένως, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα τη συσκευή σας στην τσάντα ή το σακίδιό σας για προστασία εν κινήσει.
Με πρακτική και κομψή σχεδίαση, χωράει οπουδήποτε και σας συνοδεύει παντού.