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  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Θήκη

DLN1761/10

4

| (1) Κριτική

Βελτιωμένη προστασία iPad

Χρησιμοποιήστε τη θήκη Tri-layer ως αυτόνομη θήκη μεταφοράς για το iPad σας ή επωφεληθείτε από την κομψή της σχεδίαση και τοποθετήστε την στην τσάντα σας. Η ανθεκτική εξωτερική επίστρωση, το μεσαίο στρώμα αφρολέξ με αεροθαλάμους και το μαλακό εσωτερικό που δεν αφήνει χνούδι προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία στο iPad σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

με την κατασκευή slim tri-layer

Βελτιωμένη προστασία iPad

  • για iPad 2

Λιτή και κομψή σχεδίαση

Αυτή η θήκη έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη συσκευή σας με στυλ.

Χάρη στη λεπτή σχεδίαση χωράει εύκολα στην τσέπη σας

Αυτή η θήκη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επιπλέον προστασία χωρίς όγκο. Επομένως, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα τη συσκευή σας στην τσάντα ή το σακίδιό σας για προστασία εν κινήσει.

Πρακτική και κομψή σχεδίαση

Με πρακτική και κομψή σχεδίαση, χωράει οπουδήποτε και σας συνοδεύει παντού.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Εμπορικό φυλλάδιο τοπικής προσαρμογής

  • PDF αρχείο, 743.8 kB
  • 28 November 2023

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.